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Covid-19 и туризм, с 2021 года путешествовать будут только те, кто прошел вакцинацию?

Фото pexels.com

Авиакомпании разрабатывают новые протоколы безопасности. Чтобы вернуться путешествовать вскоре будет необходимо делать прививку от Covid-19?

Все больше авиакомпании склоняются к этому сценарию развития событий, который, вполне возможно, начнется с 2021 года, когда на рынке появятся вакцины, сегодня завершающие этап 3 испытаний, и массовая вакцинация начнется во многих странах.

Согласно некоторым исследованиям, объемы авиаперевозок вернутся к показателям «до-COVID» только в 2025 году, но Майкл О’Лири, генеральный директор Ryanair, прогнозирует восстановление намного быстрее: «уже в 2022 году, благодаря вакцинам».

Ситуация сегодня

Сегодня, по сути, есть два альтернативных решения: карантин по прибытии (запрашивается многими странами, начиная с Китая) или быстрый тест, по прибытии или при отправлении, перед посадкой.

Италия была первой, кто попытался учредить «свободные от Covid-198» рейсы: в аэропорту Фьюмичино, на некоторых рейсах Alitalia между Римом и Миланом был запущен проект, предложенный клиникой Спалланцани и региональными властями Лацио. Но другие страны также движутся в этом направлении: недавно в лондонском аэропорту Хитроу в Нью-Йорк вылетел первый межконтинентальный рейс «без Covid». Перед посадкой всем пассажирам и членам экипажа был сделан экспресс-тест.

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italia-ru.com

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