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Covid-19: Латвийцы начали заражаться в Латвии

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Эпидемиологи не смогли получить данных о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19, сообщил руководитель Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков на пресс-конференции заявил, что сегодня впервые были зафиксированы пациенты, которые не имеют четкой эпидемиологической связи с каким-либо конкретным больным или путешествием за границу.

Таких людей пятеро. Они живут в Риге и не связаны между собой, например, работой. Среди них есть студенты и пенсионеры, и в основном эти люди делали анализы за свои деньги.

«Есть доказательства того, что в Латвии происходит трансмиссия коронавируса. Эту информацию следует воспринимать серьезно. Заразиться можно и выйдя в общество», — подчеркнул Перевощиков.

Очень важно каждому самостоятельно подумать, как изменить свои привычки, чтобы ужиться с эпидемией, максимально уберечь себя и окружающих, особенно людей с хроническими заболеваниями и пожилых.

Дальнейшее развитие ситуации зависит не только от принимаемых решений, но и от действий каждого человека, и главный принцип — социально дистанцироваться, сказал Перевощиков, подчеркнув, что «Covid-19» люди могут заразиться в микроавтобусах, магазинах и других публичных местах.

«Нам не надо ходить туда, где есть люди, нужно соблюдать дистанцию 2 метра. Нужно думать и о распространении инфекции через руки. Мытье рук имеет решающее значение, ни в коем случае нельзя прикасаться к лицу грязными руками», — сказал специалист.

Перевощиков сообщил, что в больницах сейчас лечатся 12 заболевших Covid-19, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

Инфекционист Уга Думпис добавил, что Латвия уже ввела все меры, которые нужно ввести при появлении случаев с неясным происхождением. Количество больных растет равномерно, и это свидетельствует о том, что пока меры действенны. Стратегию в данный момент не нужно менять, написал он в твиттере.

Как сообщалось, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 24 человек, общее количество заболевших в Латви — 221 человек.

За последние сутки анализы сдал 1151 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 7957 человек.

Пока Covid-19 выявляется в основном у сравнительно молодых людей, что, по словам специалистов, свидетельствует о ранней стадии эпидемии.

baltic-course.com

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