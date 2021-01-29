COVID-19 меняет литовский бизнес

«Как правило, в конце года предприниматели, учитывая текущую экономическую ситуацию, оценивают стоимость сырья, человеческие ресурсы, финансовую ситуацию и насколько реально изменится налоговая среда. Изменения в законодательной, а затем и в исполнительной власти обычно привлекают внимание из-за возможных налоговых новшеств — бизнес очень чувствителен к нестабильности в этом отношении. Однако прошлый год не похож ни на один предыдущий, поскольку COVID-19 — самая большая головная боль для компаний», — говорит представитель Medicinos Bankas.

Влияние пандемии на деятельность компаний

Наиболее уязвимыми чувствуют себя небольшие компании с 1-9 сотрудниками. 76 процентов таких предприятий определили для себя коронавирус как потенциально серьезный барьер для развития. 65 процентов компаний с количеством рабочих мест от 10 до 49 также указывают на пандемию как на вероятное препятствие. Компании, которые создали 50–249 рабочих мест, чувствуют себя немного более стабильными, при этом 62% из них обеспокоены пандемией.

«Такие результаты не удивляют, потому что компании с небольшим количеством сотрудников и маленькими помещениями особенно сильно пострадали во время карантина весной. К тому же их деятельность гораздо чаще основана на контакте, личных отношениях, поэтому естественно, что незащищенность в этой группе самая большая. Однако, поскольку пандемия меняет образ жизни и привычки потребления у всех нас, никто не чувствует себя защищенным», — отмечает Ю.Ивашка.

Производственные, торговые компании и предприятия услуг подвергаются более высокому риску, потому что они часто не имеют или имеют ограниченные возможности для удаленной работы, что делает их более подверженными для распространения инфекции, чем компании, оказывающие интеллектуальные услуги. Однако больше всего неуверенности из-за коронавируса испытывают именно последние.

Согласно опросу, 53 процента производителей, 73% торговцев, поставщиков физических услуг определили COVID-19 как самое большое препятствие в 2021 году. 78 процентов таких компаний — это МСП, предоставляющие интеллектуальные услуги.

Налоги беспокоят каждую третью компанию

По общему мнению руководителей малого и среднего бизнеса Литвы, налоги на рабочую силу находятся на втором месте среди возможных бизнес-барьеров — их отметили 26% респондентов. Вместе с 7 % тех, кто упомянул налоги на капитал, 33% предпринимателей отметили изменения в налоговой базе.

На третьем месте бизнес-барьеров — нехватка оборотных средств (25%), на четвертом — рост цен на сырье (23%), на пятом — нехватка квалифицированных специалистов (20%). Наряду с нехваткой неквалифицированных рабочих (5%) каждая четвертая компания ожидает, что в этом году могут возникнуть проблемы с человеческими ресурсами.

«Этот год нетипичен. Обычно бизнес беспокоится о том, как смена власти в Сейме изменит основное направление политики страны, что новые правящие думают о налоговой базе и ее изменениях. Однако все это сейчас на заднем плане, потому что борьба с пандемией коронавируса в настоящее время является наиболее важным вопросом, который определит, насколько быстро и в какой степени мы сможем вернуться к нормальной жизни, а вместе с тем и к бизнесу», — говорит директор коммерческого отдела Medicinos Bankas.

Как пояснили организаторы опроса, руководители МСП могли выбрать несколько вариантов ответов, поэтому их сумма превышает 100 процентов.