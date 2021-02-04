COVID-19 можно контролировать — ВОЗ

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирусом можно управлять. Такое заявление он сделал на брифинге на фоне снижения суточного прироста.

Так, Гебрейесус отметил, что третью неделю подряд количество новых случаев COVID-19 во всем мире уменьшается.

«Это свидетельствует о том, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные санитарные мероприятия, сможем предотвратить распространение инфекции и спасти жизни», — сообщил гендиректор ВОЗ.