COVID-19 можно контролировать — ВОЗ

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирусом можно управлять. Такое заявление он сделал на брифинге на фоне снижения суточного прироста.
Так, Гебрейесус отметил, что третью неделю подряд количество новых случаев COVID-19 во всем мире уменьшается.
«Это свидетельствует о том, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные санитарные мероприятия, сможем предотвратить распространение инфекции и спасти жизни», — сообщил гендиректор ВОЗ.
По его словам, в мире уже наблюдалось снижение заболеваемости и тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность.
«По мере распространения вакцин жизненно важно, чтобы все мы продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и других», — добавили в ВОЗ.
По его словам, контроль за распространением вируса спасает жизнь сейчас и будет спасать жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов, и это помогает обеспечить эффективность вакцин.
Ранее сообщалось, что в мире привитых от COVID-19 уже больше, чем заразившихся. Больше всего прививок вакцинами от коронавируса сделали в Соединенных Штатах, Великобритании и Израиле.
Напомним, на этой неделе сообщалось, что в мире минимум заболевших COVID-19 с октября. За сутки обнаружили почти 395 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.korrespondent.net