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COVID-19: новые ограничения и новые протесты в Европе

Фото pixabay.com

1 230 — столько очагов распространения инфекции зарегистрировано во Франции к настоящему моменту. Из них в домах престарелых выявлены 238 очагов заражения, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

Медики говорят о постоянно увеличивающейся нагрузке на реанимационные отделения больниц, в парижском регионе стационары вынуждены были перенести около пятой части всех запланированных хирургических вмешательств на более поздние сроки.

Особое беспокойство у медиков вызывают так называемые бессимптомные носители вируса, к ним относится главным образом те, кому не исполнилось 40 лет.

В Мадриде в воскресенье поминали погибших в первой волне пандемии, таких в иберийском королевстве — свыше 31 тысячи человек, и Испания остается наиболее зараженным коронавирусом государством из стран ЕС, там за все время выявлены свыше 735 тысяч инфицированных.

Один из мадридцев делится своими впечатлениями от церемонии: «Мне кажется, что это проявление нашей памяти, нашей скорби, это трогательная церемония, в ней не было официоза».

Южные районы испанской столицы по-прежнему находятся в карантине, это вызывает протесты жителей, указывающих, что эти меры изоляции не смогут решить проблему распространения инфекции, поскольку все они пользуются общественным транспортом, а в часы пик там очень много людей.

Уэльс вслед за Англией также ужесточил локально меры изоляции, в первую очередь это затронуло два крупных города — Кардифф и Суонси, ограничения коснулись не менее полутора миллионов человек, это примерно две трети жителей этой области.

На улицах валлийского Суонси люди делятся тревогами: «Пока все-таки не закрывают школы, и я очень надеюсь, что и не закроют, это уж совсем край, в том числе и для нас, родителей. Не говоря уже о детях, это плохо для них, общение в этом возрасте — это важно».

В Чехии за последние 24 час а зарегистрированы свыше 1 300 новых зараженных, для 15 пациентов COVID-19 закончился летальным исходом, всего в мире жертвами этого заболевания стали выше миллиона человек.

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