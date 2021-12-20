COVID-19 в Европе: антирекорды и новые ограничения

В Великобритании количество выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом превысило 88 тысяч. Это максимальный показатель с начала пандемии. Что бы сдержать рост числа заболевших, власти расширяют кампанию по ревакцинации населения.

Германия неожиданно столкнулась нехваткой вакцин. «Нам необходимо иметь в наличии 50 миллионов бустерных доз и еще 20 миллионов доз для первичной и вторичной вакцинации. На данный момент вакцин недостаточно. Но и это не самое главное. Проблема в том, что даже если мы используем все эти препараты для ревакцинации, кампания все равно будет слишком медленной и завершится в конце марта», сказал глава минздрава ФРГ Kарл Лаутербах.

Штамм омикрон заставил Грецию принять экстренные меры для приезжающих из-за рубежа. С 19 декабря страна принимает гостей с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72-часа до прибытия. Цель, как заявляют власти — выиграть время и привить бустерной дозой как можно больше граждан.

В Ирландии с 19 декабря, граждане, привившиеся бустерной вакциной более недели назад, должны соблюдать изоляцию в течение пяти дней и сделать три теста на антигены. Те, у кого нет бустерной прививки, обязаны изолироваться на 10 дней. Большинство общественных мест должно закрываться в 20:00. Введены ограничения на число участников спортивных мероприятий и семейных торжеств. Эти меры будут действовать до 30 января 2022 года с возможностью дальнейшего продления. Ранее в этом месяце власти Ирландии ужесточили противокоронавирусные меры: закрылись ночные клубы, была ограничена численность участников массовых мероприятий, введены ограничения на работу отелей. Такие меры должны были действовать до 9 января 2022 года.

В Нидерландах с 19 декабря начался новый локдаун. Как сообщает нидерландская телекомпания NOS, режим всеобщей самоизоляции начнется в 5:00 по местному времени и продлится до 14 января. В стране будут закрыты кафе, рестораны и все магазины, которые не продают товары первой необходимости. Также не будут работать культурные и спортивные учреждения. Граждане смогут собираться на улице и в помещениях не более чем по два человека. На время праздников этот лимит увеличат до четырех человек в возрасте от 13 лет.