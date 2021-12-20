COVID-19 в Европе: антирекорды и новые ограничения

В связи с ростом зараженности коронавирусом и появлением штамма «омикрон» в Европе стали принимать новые правила и ограничения. Чтобы попасть в Италию, предоставить отрицательный ПЦР-тест на инфекцию придется всем путешественникам, даже если они полностью вакцинированы. В четверг на Апеннинах было выявлено более 26 тысяч зараженных, что стало очередным антирекордом, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.
Франция ужесточает въезд с территории Соединенного Королевства. Приезжающим в республику британцам придется отправляться на семидневную самоизоляцию. В случае негативного теста, сделанного во Франции, выйти из карантина будет можно через 48 часов.
Для стран ЕС такие меры не вводятся. «Мы не собираемся требовать тесты от граждан государств Европейского Союза, поскольку мы хотим сохранить свободное передвижение людей в рамках ЕС. К тому же это не имеет смысла. Как только в одной стране ЕС обнаруживается тот или другой штамм коронавируса, он стремительно распространяется на другие государства», сказал Президент Франции Эммануэль Макрон.
В Великобритании количество выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом превысило 88 тысяч. Это максимальный показатель с начала пандемии. Что бы сдержать рост числа заболевших, власти расширяют кампанию по ревакцинации населения.
Германия неожиданно столкнулась нехваткой вакцин. «Нам необходимо иметь в наличии 50 миллионов бустерных доз и еще 20 миллионов доз для первичной и вторичной вакцинации. На данный момент вакцин недостаточно. Но и это не самое главное. Проблема в том, что даже если мы используем все эти препараты для ревакцинации, кампания все равно будет слишком медленной и завершится в конце марта», сказал глава минздрава ФРГ Kарл Лаутербах.
Штамм омикрон заставил Грецию принять экстренные меры для приезжающих из-за рубежа. С 19 декабря страна принимает гостей с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72-часа до прибытия. Цель, как заявляют власти — выиграть время и привить бустерной дозой как можно больше граждан.
В Ирландии с 19 декабря, граждане, привившиеся бустерной вакциной более недели назад, должны соблюдать изоляцию в течение пяти дней и сделать три теста на антигены. Те, у кого нет бустерной прививки, обязаны изолироваться на 10 дней. Большинство общественных мест должно закрываться в 20:00. Введены ограничения на число участников спортивных мероприятий и семейных торжеств. Эти меры будут действовать до 30 января 2022 года с возможностью дальнейшего продления. Ранее в этом месяце власти Ирландии ужесточили противокоронавирусные меры: закрылись ночные клубы, была ограничена численность участников массовых мероприятий, введены ограничения на работу отелей. Такие меры должны были действовать до 9 января 2022 года.
В Нидерландах с 19 декабря начался новый локдаун. Как сообщает нидерландская телекомпания NOS, режим всеобщей самоизоляции начнется в 5:00 по местному времени и продлится до 14 января. В стране будут закрыты кафе, рестораны и все магазины, которые не продают товары первой необходимости. Также не будут работать культурные и спортивные учреждения. Граждане смогут собираться на улице и в помещениях не более чем по два человека. На время праздников этот лимит увеличат до четырех человек в возрасте от 13 лет.