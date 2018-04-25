COVID-19 в Европе идет на спад, карантин могут ослабить

Европейские страны занимают половину мест в первой десятке стран мира с наибольшим числом заразившихся: Франция (2,14 млн инфицированных) находится на четвертой строчке, за ней следуют Россия (2,11 млн), Испания (1,56 млн), Великобритания (1,51 млн) и Италия (1,4 млн).

Смертность из-за коронавируса в странах Европы также высокая: в Бельгии на 1 млн населения приходится более 1,3 тыс. умерших, в Испании — 911, в Италии — 825, в Великобритании — 809, во Франции – 746, в России — 248.

Власти большинства европейских стран рассчитывают при улучшении обстановки снять или ослабить часть ограничений уже к рождественским каникулам — концу декабря.

Так, в Чехии комендантский час будет начинаться позже на два часа — в 23.00. На улицах будет разрешена торговля традиционными рождественскими украшениями и подарками при большем числе посетителей. Однако заведения общепита, школы, спортивные и культурные объекты, как и большинство магазинов, останутся закрытыми.

В Польше с 28 ноября вновь заработают магазины и торговые центры, но при ограниченном числе посетителей. Остальные же заведения откроются не раньше Рождества.

В Великобритании, по предварительным данным, карантин не будет продлен после 2 декабря. Однако на смену ему придет трехступенчатая система локальных ограничений.

В Германии канцлер Ангела Меркель рассматривает возможность выполнить свое обещание и «спасти Рождество», значительно ослабив карантин, но исходит из необходимости после праздников вновь его серьезно ужесточить.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в Европе с начала пандемии коронавирусом заразились 16,9 млн человек, 375,7 тыс. умерли.