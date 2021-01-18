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COVID-19 в Литве все еще больны почти 3,8 тыс. медработников – НЦОЗ

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

COVID-19 в Литве все еще больны 3794 медицинских работника, информировал в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). 

Как сказала BNS представитель НЦОЗ Юстина Петравичене, абсолютное большинство случаев у медиков выявлено во время второй волны коронавируса — за период с сентября. 

«Сейчас все еще больны 3794 медика. За весь период пандемии COVID-19 подтвержден более чем у 12 тыс. медицинских работников. До сентября было зарегистрировано почти 500 случаев заражения специалистов в области здравоохранения», — сказала она. 

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По данным центра, в Литве за весь период пандемии от коронавируса умерло 18 медиков. 

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