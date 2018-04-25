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COVID-19: в мире более пяти миллионов зараженных

Nuotrauka pixabay.com

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer в среду, 20 мая.

По состоянию на 13:00 по Киеву счетчик указывал 5 003 500 подтвержденных случаев. При этом число умерших указано в 325 223 человека, выздоровевших – в 1 971 709.

По количеству заражений и летальных исходов лидируют США – 1 571 018 заразившихся и 93 542 умерших. Россия на втором месте с 308 705 подтвержденными случаями COVID-19 и 2972 смертями. На третьем месте пока Испания (более 278 тыс. заболевших  и 27 778 умерших), но ее стремительно догоняет Бразилия, где заболели уже свыше 271 тысячи человек и почти 18 тысяч скончались.

По оценкам специалистов, в реальности число заражений коронавирусом значительно выше, поскольку статистика учитывает только выявленные случаи.

Отметим, что 9 мая был превышен уровень в 4 млн заражений коронавирусом. Чтобы преодолеть очередную миллионную отметку инфекции потребовалось менее двух недель.

korrespondent.net

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