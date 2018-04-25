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Covid-19: Въезжающие в Эстонию первые две недели проведут в изоляции

Фото pixabay.com

По распоряжению руководителя чрезвычайного положения, премьер-министра Юри Ратаса, со вторника в Эстонии вводится 14-дневное ограничение на передвижение для людей, пересекающих государственную границу для въезда в страну.

С момента въезда въехавшему в Эстонию человеку будет запрещено в течение двух первых недель покидать свое местожительства или постоянное местопребывание.

Покинуть местожительства или постоянное местопребывание по прошествии первых двух недель после въезда в Эстонию человеку может разрешить только работник здравоохранения или сотрудник полиции. Это возможно также в случае, если жизни или здоровью человека грозит опасность.

У ограничения на передвижение есть исключения. Например, ограничение не распространяется на дипломатов и на иностранцев, прибывающих в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества. Кроме того, ограничение не действует на лиц, занимающихся перевозкой товаров или сырья, лиц — международных перевозчиков грузов и пассажиров, а также на распорядителей таких перевозок.

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Вводимые меры будут действовать вплоть до изменения соответствующего постановления, а необходимость их сохранения или изменения будет оцениваться не позднее чем каждые две недели.

baltic-course.com

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