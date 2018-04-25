COVID-19: вторая волна

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На фоне небывалого роста числа случаев коронавируса директор Вильнюсского департамента Центра общественного здоровья Роланда Лингене заявила, что в некоторых регионах страны можно говорить о второй волне.

Коронавирус – в учебных заведениях

По данным прошлой недели, с начала учебного года в Литве коронавирус зарегистрирован в 77 учебно-образовательных учреждениях, однако внутреннее распространение инфекции выявлено лишь в нескольких из них, заявила Р. Лингене. Об этом сообщает BNS.

«Внутреннее распространение COVID-19 выявлено в шести учебных заведениях. Это, по оценкам эпидемиологов, немного, поскольку в других учреждениях инфекция попадает из дома или социального окружения», – сказала она.

Между тем в школу, на лекции и на кружки можно ходить с насморком. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига подкорректировал решение, и из списка симптомов ОРЗ вычеркнул насморк, сообщила BNS. Минздрав подчеркнул, что насморк убрали, поскольку «он не является специфическим симптомом COVID-19». «Однако люди с другими симптомами инфекции — температурой выше 37,3, кашлем, тяжелым дыханием – в учебные заведения приходить не должны. Если эти симптомы появятся в заведении, то такой человек должен покинуть помещение и обратиться к врачу», – информирует министерство. Если это происходит в школе, педагоги обязаны сообщить об этом родителям, а ребенка поместить в отдельное помещение. Родители должны отвести ребенка к врачу.

Мобильность населения

Растущее в последнее время число случаев заражения коронавирусом в Литве существенно не повлияло на мобильность населения, а передвижения в некоторых направлениях даже выросли, свидетельствуют публичные данные Google о мобильности людей, представленные BNS.

За последний месяц люди меньше направлялись в сторону лишь отдельных объектов. Например, 11 августа, по сравнению с базовым периодом с 3 января по 6 февраля, посещение торговых центров сократилось на 5%, а 11 сентября – на 9%.

По словам экономиста SME Finance Александра Изгородина, данные о мобильности свидетельствуют о по-прежнему высоких ожиданиях литовских потребителей.

«Можно сделать предположение, что, по крайней мере, пока значительный рост заболеваний COVID-19 в Литве сильно не изменил потребительские ожидания и не оказал слишком негативного влияния на мобильность населения», – сказал BNS А. Изгородин.

По его словам, хотя с ростом заражений жители стали реже ходить в магазины, движение в направлении других объектов даже растет. Экономист также обратил внимание на то, что поток жителей, путешествующих различным транспортом, в августе был ниже базового периода на 4%, а 11 сентября он был уже на 7% больше. «Это означает, что жители могли чаще пользоваться общественным транспортом либо активно путешествовать, например, через аэропорты», – сказал А. Изгородин.

«Поскольку в середине сентября Литва подняла планку заболеваемости COVID-19 с 16 до 25 случаев на 100 тыс. жителей, я считаю, что в будущем поток жителей на объекты транзита лишь вырастет, поскольку путешествовать за границу можно проще, чем летом», – считает он.

Экономист отметил, что, если количество заражений коронавирусом по-прежнему будет расти, тенденция может измениться и люди вновь могут работать удаленно, однако в данный момент, по оценке экономиста, рост заболеваний в Литве «не слишком сильно напугал».

Закупка вакцины

Правительство Литвы приняло решение о закупке вакцины от коронавируса (COVID-19), сообщает BNS. Вакциной бесплатно будут прививать людей из всех групп. «Для достижения коллективного иммунитета планируют приобрести столько вакцины, чтобы привить 70% жителей страны», – напомнил глава Минздрава.

Между тем в ходе дискуссии о порядке приобретения вакцины от коронавируса эксперты вспоминают неудачный опыт покупки вакцины от свиного гриппа в 2009 году. В Литве уничтожили 90% этой вакцины, поскольку истек срок ее годности, люди не хотели прививаться.

«Если мы строго будем выполнять необходимые меры и вакцина от коронавируса будет действенной, то в случае вспышек нам не придется закрывать ни страну, ни экономику, ни изолироваться самим. Что же касается поездок, то естественно, что для тех, кто привит, будут действовать другие условия путешествия, общения, бизнеса, нежели для людей из группы риска», – сказал премьер-министр Литвы С. Сквярнялис.

По словам С. Сквярнялиса, деньги на покупку вакцины выделят из бюджета. Максимальная стоимость вакцины составит 125 млн. евро.

«Даже если мы заплатим за вакцину по максимуму всем компаниям, с которыми заключены соглашения, то расходы составят 40 евро на человека. Я не думаю, что это очень много», – отметил глава правительства. Он сказал, что расходы будут зависеть от того, какой из компаний удастся создать вакцину.

Премьер отметил, что если все 7 компаний создадут вакцину, то страна получит несколько миллионов доз. По его словам, если у Литвы останутся лишние дозы, то она будет вести переговоры со странами Восточного партнерства об их продаже. Это разрешено по договоренности между ЕК и производителями. Избыток может образоваться, если успехом увенчаются работы всех 7 компаний, а Литва не сможет расторгнуть договоры о поставках. Еврокомиссия подписала договор о приобретении вакцины от коронавируса у британско-шведской компании AstraZeneca, однако переговоры идут и с другими шестью потенциальными производителями. Премьер Саулюс Сквярнялис и министр здравоохранения Аурелиюс Вярига утверждают, что, если все вакцины будут подтверждены как эффективные и безопасные, Литве придется заплатить за них более 100 млн евро, а при решении не покупать часть вакцин для страны возникнет риск вообще не получить ее.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ