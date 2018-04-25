default image
Евростат: рост почасовых трудовых затрат в Литве больше, чем в среднем в ЕС

Подробнее...
default image
Весенняя сессия ПАСЕ отменена из-за COVID-19

Подробнее...
default image
На границе Литвы и Польши очереди грузовиков сократились вполовину

Подробнее...
default image
В Литву прибыл шестой конвой из Польши с гражданами стран Балтии

Подробнее...
default image
В Каунас из Германии прибыл 61 пассажир, их здоровье проверяется

Подробнее...
default image
Кабмин, мэрии, комитеты сейма смогут заседать удаленно

Подробнее...
default image
Евро-2020 переносят на лето 2021 года

Подробнее...
default image
В ночь на среду из Германии отправился паром с литовцами

Подробнее...
default image
Вилюс Шапока: экономика Литвы может просесть на 1,3-2,8%

Подробнее...
default image
COVID-19 выявили во всех странах Европы

Подробнее...
default image
Сейм разрешил государству позаимствовать до 5,4 млрд евро

Подробнее...
default image
В Литве выявлены еще три случая коронавируса, всего 25

Подробнее...
default image
Для возвращения литовцев из Валенсии и Тенерифе заказаны 4 рейса. Куда обращаться

Подробнее...
default image
Президент Эстонии обсудила коронавирусный кризис с коллегами из Балтии и России

Подробнее...
default image
СМИ просят помощи государства в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Установлен еще один случай коронавируса в Литве, всего – 22

Подробнее...
default image
В Литве на время останавливаются медпроверки призывников

Подробнее...
default image
Фабрики по производству духов Christian Dior, Givenchy и Guerlain перешли на выпуск бесплатного антисептика

Подробнее...
default image
В среду из Германии – дополнительный паром в Вентспилс для граждан стран Балтии

Подробнее...
default image
Польша получит 7,4 млрд евро из фонда ЕС на борьбу с коронавирусом

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

COVID-19 выявили во всех странах Европы

Фото pixabay.com

В Черногории 17 марта зафиксировали два случая коронавируса. Таким образом COVID-19 выявлен во всех странах Европы, сообщило информагентство Mina.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович уточнил, что зараженные − это вернувшиеся из-за границы женщины 1948 и 1973 года рождения. На данный момент они госпитализированы.

Напомним, вспышку нового коронавируса зафиксировали в конце 2019 года в Китае.

На сегодняшний день COVID-19 распространился в 130 странах и был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

реклама

Лидером по распространению COVID-19 в Европе является Италия. За последние сутки в стране скончались 345 человек, а с начала вспышки − 2503. Заражены более 26 тысяч человек.

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600