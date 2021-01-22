COVID-ограничения остаются в силе

Эксперты отметили, что при открытии каждого нового сектора следует учитывать риски, а также иметь в виду, что значительные послабления могут быть слишком рискованными по причине распространяющихся в мире штаммов вируса с большим потенциалом заражения.

По словам премьера, пока послабления карантинных мер могут быть связаны лишь с общением с одинокими людьми или с еще одним домашним хозяйством, с возможностью для школьников, которые испытывают сложности при удаленном обучении, учиться в помещениях школ.

Она попросила экспертов и министров подготовить предложения по возвращению из карантина в сфере образования.

На совещании был представлен прогноз, согласно которому рубеж в 200 суточных случаев коронавируса может быть достигнут во второй половине февраля. Эксперты считают, что возможность ослабить карантин будет связана и с масштабами тестирования и вакцинирования.

Глава Группы по управленческим проектам при правительстве Айстис Шимайтис сообщил правительству, что в последнее время каждую неделю число случаев заражения сокращается на 25-30%. Поэтому, если будут сохраняться такие темпы, то названный ранее рубеж не более чем в 200 суточных случаев может быть достигнут в феврале.

«Где-то во второй половине февраля мы должны достигнуть черты приблизительно в 200 суточных случаев в среднем. То есть то, что у нас было в октябре, в самом начале волны. Но я обращаю внимание, что если мы снизим скорость падения с 25 до 10%, то этот показатель придется на май», – сказал он.

А. Шимайтис подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в Литве находится «в фазе экспонентного падения».

«Но это не значит, что мы достигли тех показателей, при которых ситуация контролируется. Несколько недель могут сэкономить несколько месяцев, а могут помочь и избежать смертей», – считает эксперт.

По его словам, если будет сохранено ускорение сокращения в размере 25%, к маю от вируса умрут 600 человек, если скорость сокращения случаев снизится до 10%, то, согласно прогнозам, количество смертельных исходов за этот период может составить почти 1,3 тысячи.

Он также отметил, что среднее суточное количество случаев с момента пика снизилось почти с 3 тысяч до 1 тысячи, а количество положительных результатов тестов сократилось почти вдвое.

Однако в больницах за последние 10-12 дней, по словам А. Шимайтиса, все еще находятся около 1,9 тыс. человек, то есть в десять раз больше, чем было в марте, ежедневно умирают около 40 человек.

«Если мы на полпути по количеству случаев и положительных ответов анализов, то с больницами и с показателями смертности мы еще далеки от этой отметки», – признал эксперт.

Просьба представителей бизнеса разрешить открыть непродуктовые магазины и призыв косметологов возобновить процедуры на совещании правительства не рассматривался. Как отметила премьер, «обращения связаны с изменениями требований к деятельности конкретных сфер, и это вопрос отдельной дискуссии».

Напомним, Литовская конфедерация работодателей призвала правительство отменить нынешние торговые ограничения и разрешить работать магазинам промтоваров. Как утверждает глава конфедерации Данукас Арлаускас, установленные сейчас карантинные требования искажают конкуренцию, а их польза в деле обуздания пандемии сомнительна.

Д. Арлаускас отметил, что сейчас самую большую выгоду получают продуктовые магазины, которые одновременно торгуют и другими товарами, начиная с бытовой техники и заканчивая предметами домашнего обихода. Другие магазины, основная деятельность которых не заключается в продаже пищевых продуктов, не могут осуществлять деятельность.

В правительство также обратилась и Литовская ассоциация косметологов. Она попросила рассмотреть возможность возобновить работу с 1 февраля.

Тем временем

Могли переболеть полмиллиона человек

Можно прогнозировать, что коронавирусом (COVID-19) в Литве бессимптомно или в легкой форме переболели около полумиллиона человек, заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«Можно прогнозировать, что может быть около полумиллиона переболевших, сейчас официально у нас около 168 тысяч», – сказал министр на встрече с оппозиционной социал-демократической фракцией.

По его словам, сейчас перед прививкой проводится анализ на антитела на COVID-19, и почти у 20% жителей уже есть иммунитет к COVID-19.

«Антитела проверяем уже сейчас, не вакцинируем без проверки. Мы увидели за последний месяц, что около 20% людей, которые внесены в списки вакцинации, имеют антитела, и в этом случае их не вакцинируют», – сказал А. Дулькис.

Тест на антитела проводится перед прививкой человека, она показывает, сформирован ли иммунитет после того, как человек переболел коронавирусом.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ