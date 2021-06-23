COVID-штамм Дельта выявили в Беларуси

При этом циркуляция этого варианта в других регионах страны пока не установлена. Теперь специалисты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава проводят постоянный молекулярно-генетический скрининг вариантов вируса SARs-CoV-2.

«Данная работа ведется с целью слежения и контроля за появлением новых вариантов, циркулирующих в стране. Особенное внимание уделяется выявлению геновариантов, вызывающих беспокойство ВОЗ», — добавили в министерстве.

Власти Беларуси подчеркнули, что активная вакцинация поможет гражданам перенести индийский вариант COVID-19 «более спокойно».

Ранее сообщалось, что вариант COVID-штамма Дельта выявлен в 10 странах. В Индии Дельта плюс назвали «вызывающим озабоченность» вариантом штамма и призвали принять меры по сдерживанию инфекции.