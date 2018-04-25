COVID в Европе: Словения объявила эпидемию, а Уэльс — жесткий локдаун

Власти вводят жесткие ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В Словении властио бъявили эпидемию на территории страны, запретили передвижение между регионами и ввело комендантский час в ночное время. А в британском Уэльсе правительство объявило о возвращении жесткого локдауна.
Так в Словении ограничение на передвижение в ночное время вступит в силу 20 октября и будет действовать с 21:00 до 6:00 утра. Исключения будут касаться поездок на работу и экстренных случаев, связанных с чрезвычайными ситуациями, сообщает RTV.
«Ограничение было принято на основании опыта из-за границы, но главным образом потому, что в течение последних двух недель было установлено, что многие случаи распространения инфекций были следствием личного общения ночью, частных вечеринок в ресторанах и т.д.», — сказал министр внутренних дел Алеш Хойс.
Также запрещается передвижение между всеми регионами с полуночи вторника. Выезд из региона будет возможным только для «рабочей, хозяйственной, лесной и подобной деятельности, устранения непосредственной опасности для жизни и имущества, помощи пожилым людям, доступа к медицинским услугам или аптекам, для чрезвычайных ситуаций и выполнения судебных задач, для ухода за лицами с особыми потребностями».
Кроме того, будут применяться жесткие меры по сборам в общественных местах. Количество людей, которые могут собираться на свежем воздухе, уменьшено с 10 до шести человек. Исключение составляют только члены семьи.
Все собрания, все мероприятия, религиозные церемонии, свадьбы, мессы также будут запрещены.
А в Уэльсе с вечера пятницы на 17 дней введут жесткий карантин по аналогии с введенным в марте, сообщает Sky News.
Будут закрыты второстепенные предприятия розничной торговли, отдыха и гостиничного бизнеса, рестораны и бары, общественные центры и библиотеки, а также места отправления культа. В то же время свадьбы и похороны разрешены.
Власти подчеркивают, что людям следует работать дома — за исключением работников критически важных сфер. Все встречи в помещениях и на открытом воздухе с людьми, с которыми не проживает лицо, запрещены.
Начальные школы снова откроются после половины периода, средние школы будут работать только для учеников седьмого и восьмого классов.
Ранее сообщалось, что в Варшаве откроют два временных госпиталя для пациентов с COVID-19.
Напомним, в последнее время в Польше и других странах ЕС фиксировались регулярные новые антирекорды по суточному приросту больных с коронавирусом.korrespondent.net