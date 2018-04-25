COVID в Европе: Словения объявила эпидемию, а Уэльс — жесткий локдаун

Также запрещается передвижение между всеми регионами с полуночи вторника. Выезд из региона будет возможным только для «рабочей, хозяйственной, лесной и подобной деятельности, устранения непосредственной опасности для жизни и имущества, помощи пожилым людям, доступа к медицинским услугам или аптекам, для чрезвычайных ситуаций и выполнения судебных задач, для ухода за лицами с особыми потребностями».

Кроме того, будут применяться жесткие меры по сборам в общественных местах. Количество людей, которые могут собираться на свежем воздухе, уменьшено с 10 до шести человек. Исключение составляют только члены семьи.

Все собрания, все мероприятия, религиозные церемонии, свадьбы, мессы также будут запрещены.

А в Уэльсе с вечера пятницы на 17 дней введут жесткий карантин по аналогии с введенным в марте, сообщает Sky News.

Будут закрыты второстепенные предприятия розничной торговли, отдыха и гостиничного бизнеса, рестораны и бары, общественные центры и библиотеки, а также места отправления культа. В то же время свадьбы и похороны разрешены.

Власти подчеркивают, что людям следует работать дома — за исключением работников критически важных сфер. Все встречи в помещениях и на открытом воздухе с людьми, с которыми не проживает лицо, запрещены.

Начальные школы снова откроются после половины периода, средние школы будут работать только для учеников седьмого и восьмого классов.

Ранее сообщалось, что в Варшаве откроют два временных госпиталя для пациентов с COVID-19.

Напомним, в последнее время в Польше и других странах ЕС фиксировались регулярные новые антирекорды по суточному приросту больных с коронавирусом.