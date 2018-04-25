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COVID в Украине заразились больше тысячи человек

Nuotrauka lrv.lt

В Украине по состоянию на вечер пятницы, 3 апреля. зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-центр Минздрава. По данным лаборатории ЦОС, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса методом ПЦР-исследования. 

Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. В общем 22 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. 

Напомним, в Минздраве рассказали, что пик коронавирусной инфекции в Украине придется на 14 апреля.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что следующие грузы с медицинскими средствами из Китая направят прежде всего в Тернопольскую и Черновицкую области, поскольку там ситуация с распространением коронавируса самая сложная в Украине.

korrespondent.net

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