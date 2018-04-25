COVID-вакцина Pfizer показала более чем 90% эффективности

Вакцина от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность. Об этом сообщает пресс-служба американской компании в понедельник, 9 ноября.

«Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%», — сказано в заявлении.

«Сегодня прекрасный день для науки и человечества. Первая часть результатов нашей третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 предоставляет первоначальные доказательства того, что наш препарат способен предотвратить заражения коронавирусом», — заявил исполнительный директор компании Альберт Бурла.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал эти результаты «прекрасными новостями».

«Фондовые рынки растут, скоро появится вакцина. Сообщается, что она эффективна на 90%. Какие прекрасные новости», — написал Трамп в Twitter.

Отметим, что третья фаза испытаний стартовала 27 июля, в ней приняли участие 43 тыс. человек, почти 40 тысяч из которых получили вторую дозы потенциальной вакцины к настоящему моменту.

Теперь компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, затем всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США.

Если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить медики уже к концу этого года.

Напомним, что ранее Аргентина купила у AstraZeneca 22 млн доз вакцины от коронавируса. Аргентина получит вакцину в первом полугодии 2021 года, если ее испытания завершатся успешно.

Также сообщалось, что немецкая вакцина к концу года будет готова к финальной фазе испытаний. Промежуточные результаты исследований ученые называют «очень обнадеживающими». В последней фазе испытаний примут участие до 30 тысяч добровольцев.