COVID-вакцинацию начали более 30 стран — ВОЗ

Вакцинацию населения от коронавируса начали более 30, сообщается на сайте Всемирной организации здравохранения.

На прошлой неделе ВОЗ опубликовала свой первый список использования вакцины от COVID-19 в чрезвычайных ситуациях — вакцины Pfizer и BioNTech.

«И вчера было также приятно видеть начало внедрения вакцины AstraZeneca в первой стране. Спустя год после того, как ВОЗ выпустила свой первый отчет о вспышках заболеваний, посвященный этому вирусу, более 30 стран начали вакцинацию своих групп высокого риска различными вакцинами против COVID-19», — говорится в сообщении.

Отметим, в сети появился рейтинг стран по уровню вакцинации от коронавируса. При этом ресурс подсчитывает не количество привитых людей, а введенные дозы вакцин на каждые 100 человек населения.

Лидирует в рейтинге Израиль с показателем 15,83 доз на 100 человек.