ЦРУ: Главным противником США является Китай, а не РФ

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Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о наличии четырех основных «вызовов, которые «сформируют будущее мироустройство», отметив, что единственным и главным геополитическим вызовом для США в текущем столетии является Китай, сообщают западные СМИ.

Примечательно, что Россия не значится в числе долговременных вызовов. А о президенте РФ Владимире Путине Бернс сказал, что тот «погряз в обиде, амбициях и неуверенности».

«Четыре масштабных вызова сформируют наше будущее и будущее мироустройство. Первый – немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины. Второй – более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке», — сказал Бернс.

Два других важных вызова по мнению директора ЦРУ, это масштабное воздействие технологических изменений и формирование рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества.

Напомним, в оборонной стратегии Пентагона на 2022 год Китай и Россия названы главными угрозами для США.