Cтатистика COVID-19 в Литве: 894 новых случая, две смерти от вируса

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 894 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались два человека, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

За сутки впервые коронавирусом заболело 764 человека, второй раз — 130 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 547 человек — на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 27 — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 431,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 16,5%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 80 лет. Один летальный случай был у полностью привитого лица.

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