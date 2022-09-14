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Cтолицу Казахстана вновь переименуют

Фото из открытых источников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку внесения в конституцию поправки, возвращающей столице, городу Нур-Султан, прежнего названия – Астана. Нынешнее название город получил в честь прежнего главы государства Нурсултана Назарбаева.

Первыми с официальным предложением о переименовании выступили 2 сентября депутаты фракции «Новый Казахстан». По их словам, называть город в честь живого человека неправильно. Кроме того, парламентарии отметили, что у жителей столицы новое название не прижилось.

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Отметим, что именно Токаев сразу после того, как занял пост президента, инициировал переименование Астаны в честь предшественника, в то время как Назарбаев заявлял протест против изменения названия.

NEWSru.co.il

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