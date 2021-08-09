Cтраны Балтии и Польши призвали сохранять внимание к свободе народа Беларуси

Это заявления распространено в честь годовщины президентских выборов в Беларуси, после которых было объявлено, что их выиграл Александр Лукашенко.

Заявление подписали глава Комитета по иностранным делам сейма Литвы Жигимантас Повилёнис, председатель Комитета по иностранным делам парламента Эстонии, председатель Комитета по иностранным делам парламента Латвии Рихардс Колс и председатель Комитета по иностранным делам парламента Польши, бывший маршалка Марек Кухцинский.

Главы парламентских комитетов по иностранным делам соседних стран в понедельник посетили Литву для ознакомления с ситуацией с нелегальной миграцией.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. незаконных мигрантов. Большинство из них – иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу.