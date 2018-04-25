CУПЕР ДИСКОТЕКА набравшая огромную популярность с участием любимых звезд продолжается и уже 8 ноября в Вильнюсе на сцене концертного зала Компенса и 9 ноября в Щяулю арене

Сергей Васюта и группа «Сладкий сон». 25 лет назад группа «Сладкий сон» заняла первые строчки хит-парадов. Модная кожанка, черные очки, джинсы-бананы – этот блондин на сцене моментально стал одним из самых желанных артистов, в унисон с ним запела вся страна. Группа выступит с хитами: «Босоногая девчонка», «Я тебя девочка помню», «Чёрная гроза», «Ночной февраль», «Алые розы» и др. Визитной карточкой группы стал хит «На белом покрывале января», который исполняется до сих пор и имеет успех у слушателей.

Золотой состав группы «Стрелки» — Гера, Марго и Кэт. Дерзкие, весёлые и ни на кого не похожие Стрелки .Самая популярная первая и единственная, на сегодняшний день российская женская поп-группа, собравшая Стадион «Олимпийский» . Их хиты звучали и звучат на всех радиостанциях, их клипы занимали топовые места на всех музыкальных каналах. «На вечеринке», «Ты бросил меня», «Красавчик», «Шипы и розы» – эти песни прозвучат снова от самого известного гёрлз-бэнда .

Группа «ВИРУС». С 1999-го года, когда песня «Ты меня не ищи» зазвучала в эфире многих радиостанций России, стран СНГ и ближнего зарубежья, все узнали о появлении группы ВИРУС. Зажигательная музыка и необычно-яркий, неземной голос, доносились из каждого уголка, вызывая у людей море позитивных эмоций. Сейчас, группа ВИРУС уже Легенда, песни «Ручки», «Всё пройдёт», «Попрошу тебя», «Ты меня не ищи», «Братишка» и др. по сей день, живут у миллионов людей в душе. «Мы точно знаем и чувствуем, что вам нужно! Мы не навязываем свои вкусы! Наши песни, понятны всем! Мы говорим с вами на одном языке — на языке Музыки!!!»

«Унесённые ветром» — российская поп-группа, основанная Дмитрием Чижовым и солисткой Татьяной Морозовой в 1997 году. Наибольшую популярность получила в конце 1990-х годов с композициями «Какао-Какао» (Lo faresti), «Страшно сидеть одной(Полтергейст)», « Давай наливай, поговорим ». Также достаточную известность получили перепевки зарубежных песен: «Ела рыбу» (Yellow River), «Американцы» (Midnight Dancer) и другие. Впрочем, все эти песни и в настоящее время звучат в эфире радиостанций.