Д. Флетчер: гражданство Литвы вдохновляет прославлять страну, давшую много света

«Это вдохновляет стараться и продолжать работать, чтобы имя Литвы стало еще важнее в мировом контексте — хотя бы минимально этому способствовать. Эта возможность венчает мой путь в четверть века, одновременно знаменует и начало нового этапа, на котором я смогу действовать с большей силой, качественно представляя интересы литовских кинематографистов, литовских деятелей искусств в мире», — сказал режиссер.

«Такая прекрасная поддержка еще больше мотивирует стараться за нас всех, стараться за страну, которая дала мне столько света. Я очень благодарен за доверие и веру в меня. Я уверен, что вместе мы сделаем еще много работы», — сказал Д. Флетчер.

25 лет назад Д. Флетчер впервые приехал в Литву, которая недавно обрела независимость, он говорит, что встретил много молодых и талантливых людей, а также утверждает, что гордится выросшими из них деятелями искусств международного уровня, которых ценят в Европе и за ее пределами.

«Оскарас Коршуновас, Асмик Григорян, Кристина Сабаляускайте, Ингеборгла Дапкунайте, Эдгарас Монтвидас, Андрюс Мамонтовас и многие другие. Я и сам рос вместе с Литвой, из актерства — в режиссуру, из Британии — в широкие воды международной киноиндустрии. В Литве я всегда чувствовал себя как дома», — говорит Д. Флетчер.

Он также поблагодарил коллективы, которые рекомендовали предоставить ему литовское гражданство.

Как говорится в сообщении, Д. Флетчер близко знаком с литовскими музыкантами, представляя за рубежом свое творчество, всегда упоминает Литву, в фильмах вставляет литовские фразы или даже выступления самих литовцев, всегда интересовался историей Литвы. В 1997 году он даже сменил конфессию — был крещен в католичество.

Позже в Кафедральном соборе Вильнюса он обвенчался с оперной и театральной режиссером Далей Ибельхауптайте.

Сама режиссер говорит, что предоставленное мужу гражданство Литвы — «большой подарок моим родителям», пережившим ссылку, много боли, но не утратившим «доброты и открытости для других», а также принявшим Д. Флетчера «как своего».

«В их доме он никогда не был приезжим. Этот день венчает большую мечту мамы, чтобы на ее любимой Родине Декстер был своим не только в семье. Я счастлива, что это наконец произошло. Я исключительно рада, что Литва стала красивой частью широкого мира, что наши свобода, культура, достижения интересны другим и вдохновляют их», — сказала Д. Ибельхауптайте.

Президент Гитанас Науседа в четверг в порядке исключения предоставил Д. Флетчеру гражданство Литвы с учетом рекомендации Комиссии по вопросам гражданства, заслуг Д. Флетчера перед Литвой.

«Д. Флетчер — один из наиболее ярких деятелей искусства, которые, хотя и родились не в Литве, тесно связывают свою личную судьбу и творческие планы с нашей страной, повышают ее авторитет во всем мире», — сказал Г. Науседа для пресс-релиза.