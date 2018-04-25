Д. Гайжаускас сохранил пост: голоса фракции власти и оппозиции поделились поровну

Dainius Gaižauskas/ Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Руководитель Комитета сейма по делам национальной безопасности и обороны (КНБО) «аграрий» Дайнюс Гайжаускас сохранил свой пост.

При голосовании по инициированному представителями оппозиции недоверию, за проголосовали шесть членов комитета, а против — шесть представителей фракции власти.

Представители оппозиции требовали, чтобы и сам Гайжаускас голосовал, однако тот заявил, что не видит оснований голосовать.

Оппозиция обвиняла Д. Гайжаускаса в том, что он не самоизолировался, когда его помощница заразилась коронавирусом, а также давал предположительно ложную информацию, чтобы пройти тестирование на коронавирус.