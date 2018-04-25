Д.Грибаускайте: давление на спикера — «фиеста политической ничтожности»

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что стремление правящих «крестьян» отправить в отставку спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса — это месть, и так в парламенте создаётся «фиеста политической ничтожности».

«Если смотреть со стороны, то видны элементы мести за политическую лояльность, как бы и выяснение отношений. Конкретных обвинений против него нет, это — порядочный человек. Глядя со стороны, мы видим фиесту политической ничтожности в Сейме», — сказала Д.Грибаускайте в интервью Литовскому радио в среду.

По её словам, Пранцкетис должен сам для себя решить, «как долго участвовать в этой политической ничтожности».

«В любом случае, то, что сейчас происходит в Сейме, обескураживает», — добавила она.

В соответствии с коалиционным соглашением, подписанным в июле Союзом крестьян и «зелёных» Литвы, Социал-демократической рабочей партией Литвы, Избирательной акцией поляков Литвы- Союзом христианских семей и партией Порядок и справедливость, должность спикера Сейма должна быть передана «социал-трудовикам».

Однако вопрос застрял в самом начале его срока, поскольку делегированный на эту должность «крестьянами» Пранцкетис не согласился добровольно уйти в отставку. В сентябре он вышел из рядов Союза крестьян и «зелёных».

В.Пранцкетис призывает не проводить против него процедуру импичмента, а правящие «крестьяне» всё ещё тянут с окончательным решением этого вопроса.