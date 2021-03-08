Д. Грибаускайте: коммуникации о вакцинах нет, а сам процесс — хаотичный

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что коммуникация о вакцинации от COVID-19 на национальном уровне практически отсутствует, а сам процесс вакцинации — хаотичный.
«Коммуникация в общественном пространстве, во всяком случае на национальном уровне, со стороны властей практически отсутствует и поэтому появляется много ниш и возможностей для всех других поучаствовать в дискуссиях в разной форие. Дискуссия, конечно, хорошо, но если говорить серьезно, то понимания, что коммуникация должна быть на национальном уровне, должна быть наглядная коммуникация, что должна быть постоянная устная разъяснительная коммуникация — этого я не вижу», — сказала экс-президент телевидению LRT.
По ее словам, это отражается и на самом процессе вакцинации, который является неравномерным и хаотичным.
«Мы видим, что все переложили на плечи семейных врачей, на лечебные учреждения, принадлежащие региональным самоуправлениям или другие учреждения, и темпы вакцинации стали отличаться: в одних уже приглашают сделать прививку 65-летних, в других — 70-летних, а в третьих еще не закончилась вакцинация и 80-летних (…).
«Если такая ситуация будет, когда начнется массовая вакцинация, я думаю, у нас будет очень много проблем», — добавила она.
По словам Д. Грибаускайте, то, что окончательно неясен график поставок вакцин, не является оправданием, так как остается слишком много неиспользованных вакцин.
Она сказала, что должны были быть написаны программы, которые составляли бы списки вакцинируемых автоматически, и удивилась, что сейчас это делается ручным способом.
Д. Грибаускайте на прошлой неделе сделала прививку, она говорит, что чувствует себя хорошо.
Сейчас в Литве от COVID-19 прививают онкологических больных и пожилых людей. Д. Грибаускайте сообщила, что прививка ей сделана в соответствии с возрастной группой — в прошлый понедельник экс-президенту исполнилось 65 лет.