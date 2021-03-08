Д. Грибаускайте: коммуникации о вакцинах нет, а сам процесс — хаотичный

«Если такая ситуация будет, когда начнется массовая вакцинация, я думаю, у нас будет очень много проблем», — добавила она.

По словам Д. Грибаускайте, то, что окончательно неясен график поставок вакцин, не является оправданием, так как остается слишком много неиспользованных вакцин.

Она сказала, что должны были быть написаны программы, которые составляли бы списки вакцинируемых автоматически, и удивилась, что сейчас это делается ручным способом.

Д. Грибаускайте на прошлой неделе сделала прививку, она говорит, что чувствует себя хорошо.

Сейчас в Литве от COVID-19 прививают онкологических больных и пожилых людей. Д. Грибаускайте сообщила, что прививка ей сделана в соответствии с возрастной группой — в прошлый понедельник экс-президенту исполнилось 65 лет.