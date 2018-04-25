Д. Грибаускайте о ситуации в ДГБ: нужны ответы на максимально большое количество вопросов

«Думаю, что само ведомство должно серьёзно пересмотреть и свои процедуры, и методы работы, и квалификацию разведчиков. Видно, что есть проблемы внутри ведомства», – сказала Д. Грибаускайте.

В связи со сложившейся ситуацией она также приветствует инициативу создания института омбудсмена, что предлагают оппозиционные консерваторы.

«Я считаю, что самое время, особенно сейчас, после такой репутационной встряски», – сказала Д.Грибаускайте.

На этой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутас Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

В этот период у руля государства находилась именно Д. Грибаускайте, однако она сказала, что о таком сборе информации не знала.

«Никаких справок, никакой информации я не получала, поэтому мне нечего комментировать», – сказала Д. Грибаускайте.

Она также сказала, что задачи для разведки формулируют не политики или руководство страны.

«Никакие политики, никакие руководители не могут формировать задачи, Госсовет по обороне формулирует только приоритеты и потребности, а задачи формируют и формулируют конкретные руководители этих ведомств», – отметила бывший президент.

Информатор утверждал, что этими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политической нейтральности. По мнению В. Бакаса, приведённые данные показывают, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.

ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, строго соблюдал законы. Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.

Директор ДГБ Дарюс Яунишкис утверждает, что «ДГБ не придерживается селективного подхода к каким-либо политическим силами или кандидатам».

По словам Д. Яунишкиса, «ДГБ встречался с окружением различных претендентов или кандидатов по различным причинам». Он сказал, что готов предоставить всю информацию КНБО.

КНБО на следующей неделе проведёт внеочередное заседание для обсуждения ситуации с ДГБ.