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TOP,Новости,Политика

Д. Грибаускайте о ситуации в ДГБ: нужны ответы на максимально большое количество вопросов

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Говоря о ситуации с Департаментом госбезопасности (ДГБ), экс-президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что должны быть даны ответы на максимально большое количество вопросов.

«Прежде всего, прозрачность и чтобы были даны ответы на максимально большое количество вопросов, и не бояться идти разговаривать и отвечать, потому что любая тень, вопросы без ответов вызывают новые подозрения, сумятицу, и я считаю, что это нужно делать очень прозрачно. Это и пытаются делать – чем больше ответов, тем будет лучше», – сказала журналистам в четверг Д. Грибаускайте на мероприятии в Akropolis в четверг.

«Это должен делать и сам ДГБ, вне всякого сомнения, и, явно еще может углубиться и (парламентский – ред.) Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО), если есть такая потребность, но это уже решение сейма», – добавила она.

Она также сказала, что ситуация неприятная, однако она не может давать более подробную оценку, потому что у нее немного информации. Экс-президент также подчеркнула, что очиститься изнутри должен и сам ДГБ.

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«Думаю, что само ведомство должно серьёзно пересмотреть и свои процедуры, и методы работы, и квалификацию разведчиков. Видно, что есть проблемы внутри ведомства», – сказала Д. Грибаускайте.

В связи со сложившейся ситуацией она также приветствует инициативу создания института омбудсмена, что предлагают оппозиционные консерваторы.

«Я считаю, что самое время, особенно сейчас, после такой репутационной встряски», – сказала Д.Грибаускайте.

На этой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутас Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.  

В этот период у руля государства находилась именно Д. Грибаускайте, однако она сказала, что о таком сборе информации не знала.

«Никаких справок, никакой информации я не получала, поэтому мне нечего комментировать», – сказала Д. Грибаускайте.

Она также сказала, что задачи для разведки формулируют не политики или руководство страны.

«Никакие политики, никакие руководители не могут формировать задачи, Госсовет по обороне формулирует только приоритеты и потребности, а задачи формируют и формулируют конкретные руководители этих ведомств», – отметила бывший президент.

Информатор утверждал, что этими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политической нейтральности. По мнению В. Бакаса, приведённые данные показывают, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.

ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, строго соблюдал законы. Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.  

Директор ДГБ Дарюс Яунишкис утверждает, что «ДГБ не придерживается селективного подхода к каким-либо политическим силами или кандидатам». 

По словам Д. Яунишкиса, «ДГБ встречался с окружением различных претендентов или кандидатов по различным причинам». Он сказал, что готов предоставить всю информацию КНБО.  

КНБО на следующей неделе проведёт внеочередное заседание для обсуждения ситуации с ДГБ.

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