Д.Грибаускайте обсудила с президентом Исландии вопросы сотрудничества и политики

Во вторник в Исландии бывший президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с президентом этой страны Гвюдни Торласиюсом Йоуханнессоном.

Во время встречи обсуждалось сотрудничество двух стран и укрепление связей в различных сферах, а также актуальные политические вопросы, сообщила представитель Д. Грибаускайте по связям с общественностью Года Баценскене.

«Президент подчеркнула, что наша страна всегда будет благодарна Исландии, как государству, которое первым растопило лед, признав отвоеванную независимость Литвы, и является нашим важным союзником», – говорится в заявлении.

В нем также говорится, что это – третий визит Д. Грибаускайте в Исландию, где она бывала ранее в 2011 и 2017 годах.

Президент Исландии в прошлом году приезжал в Литву поздравить страну со столетием провозглашения независимости.

Д. Грибаускайте в данный момент участвует во Всемирном форуме женщин-лидеров в Рейкьявике.