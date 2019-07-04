Д.Грибаускайте поздравила президента США Д.Трампа с Днём независимости

3 апреля президенты Литвы, Латвии и Эстонии в Вашингтоне встречались с президентом США Дональдом Трампом/ Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

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Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила президента США Дональда Трампа и весь народ страны с 243-й годовщиной Дня независимости.

Глава государства президенту Д.Трампу и всем жителям США пожелала успехов, процветания, единства и мира.

По словам Д.Грибаускайте, США являются для Литвы очень важным партнёром как в укреплении двустороннего диалога и военного сотрудничества, так и в поиске ответа на общие вызовы НАТО.

«Мы довольны ростом диалога между нашими государствами и гражданами, особенно в сферах энергетики, бизнеса, кибербезопасности и военного сотрудничества. Ответственная позиция США по защите свободы, размещение вооружённых сил вашей страны в нашем регионе гарантирует сдерживание и безопасность. В то же время это существенно подтверждает давнюю дружбу стран и поддержку США народу Литвы, что было особенно важно», — говорится в поздравительном письме Д.Грибаускайте.

По словам президента, проживающая в США литовская община, а также общие демократические ценности и свободы, защищаемые в Литве и США, обеспечивают прочную основу для политического диалога и сотрудничества.

Декларация независимости США была провозглашена 4 июля 1776 года.