Д. Грибаускайте призывает срочно строить физический барьер на границе с Беларусью

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В связи с тем, что Литва сталкивается с заметно выросшим потоком нелегальной миграции, экс-президент Даля Грибаускайте призывает срочно строить физический барьер на границе с Беларусью и не бояться больших расходов.

«Срочное строительство физического барьера. 24 часа в сутки семь дней в неделю и не бояться больших расходов. Если нужно, корректировать законы и процедуры конкурсных закупок (…). Необходимо менять закон о конкурсных закупках и не бояться обвинений по поводу «золотого забора», потому что сейчас возникает экзистенциальный вызов безопасности государства», — написала Д. Грибаускайте во вторник в фейсбуке.

По ее словам, пока нет физического барьера, использовать армию на границе очень опасно.

«Пока нет физического барьера, использовать армию на границе очень опасно, потому что вероятны вооруженные конфликты. Что, может, и хотят спровоцировать. Поскольку нет какого-либо физического барьера, невозможно доказать, кто перешел границу», — написала бывшая глава государства.

«Поэтому и введение чрезвычайного положения на границе без конкретного определения, как будет использоваться армия, очень опасно в отношении военного конфликта», — добавила она.

Президент также говорит, что необходимо проверять или даже останавливать следующие из Беларуси грузы.

«Было обещано организовать в Литву большие потоки контрабанды, мигрантов и даже реактивных материалов. Пока обещания выполняются. Поэтому провоз удобрений поездами и фурами из Беларуси следует тщательно проверять или даже ограничивать», — полагает Д. Грибаускайте.

В частности, она призывает вносить конкретные предложения вместе с другими странами Евросоюза (ЕС) и срочно менять миграционную политику Сообщества.

По словам Д. Грибаускайте, интерпретации конвенции ООН о беженцах в ЕС уже так расширены, что делают сам ЕС незащищенным.

Экс-президент также призывает совместно с партнерами добиваться возвращения нелегальных мигрантов в страны происхождения, проводить политику сдерживания мигрантов, разрушать преступные сети доставки людей.

В Литву в этом году нелегально попало 4026 иностранцев.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.