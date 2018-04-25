Д. Грибаускайте станет членом совета аналитического центра Friends of Europe

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте станет членом Доверительного совета действующего в Брюсселе аналитического центра Friends of Europe.

Как сообщили BNS представители президента, экс-президент согласилась присоединиться к органу правления аналитического центра в четверг, участвуя в ежегодном форуме State of Europe.

Как говорится в пресс-релизе, Д. Грибаускайте встретилась с руководством аналитического центра и обсудила возможности сотрудничества в различных проектах.

«Д. Грибаускайте была приглашена активно участвовать в деятельности организации и стать членом Доверительного совета», – говорится в пресс-релизе.

Организация, занимающаяся анализом политики ЕС, была создана два десятилетия назад, она заявляет о стремлении формировать новые идеи будущего Европы.