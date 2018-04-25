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Д. Грибаускайте станет членом совета аналитического центра Friends of Europe

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Д. Грибаускайте станет членом совета аналитического центра Friends of Europe

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте станет членом Доверительного совета действующего в Брюсселе аналитического центра Friends of Europe.

Как сообщили BNS представители президента, экс-президент согласилась присоединиться к органу правления аналитического центра в четверг, участвуя в ежегодном форуме State of Europe.

Как говорится в пресс-релизе, Д. Грибаускайте встретилась с руководством аналитического центра и обсудила возможности сотрудничества в различных проектах. 

«Д. Грибаускайте была приглашена активно участвовать в деятельности организации и стать членом Доверительного совета», – говорится в пресс-релизе.

Организация, занимающаяся анализом политики ЕС, была создана два десятилетия назад, она заявляет о стремлении формировать новые идеи будущего Европы. 

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В Доверительный совет этого аналитического центра входят бывшие и нынешние руководители государств и правительств, главы Еврокомиссии, еврокомиссары. 

Среди них – бывший вице-председатель Еврокомиссии Хоакин Альмуния, нынешний переговорщик ЕС по Брекзит Мишель Барнье, бывший шведский премьер Карл Билдт, бывший президент Эстонии Тоомас Генрик Ильвес, бывший Генсекретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер и другие. 

Д. Грибаускайте руководила Литвой два президентских срока, с 2009 по 2019 годы. 

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