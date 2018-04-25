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TOP,Новости,Экономика

Д. Грибаускайте возглавит Комиссию ООН по вопросам прозрачности, финансовой отчетности

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте будет руководить Комиссией ООН, которая займется разработкой рекомендаций по вопросам международной финансовой отчетности, прозрачности и добросовестности, сообщил офис президента.

В марте Комиссию (англ. Financial Accountability, Transparency and Integrity – FACTI) учредили президент Генеральной ассамблеи ООН и президент Совета по экономическим и социальным вопросам ООН. Ее главная цель – преградить путь таким глобальным финансовым преступлениям, как уклонение от налогов, отмывание денег и коррупция.  

Вместе с президентом Д. Грибаускайте комиссию FACTI будет возглавлять бывший премьер-министр Нигерии Ибрагим Маяки.   

Члены комиссии – политики, представители академического сообщества, гражданского общества и независимого сектора из разных стран. Они будут разрабатывать рекомендации по преодолению уязвимости международных институциональных и правовых систем, связанных с финансовой отчетностью и прозрачностью.

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Ольга Авторы недавних комментариев
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Ольга
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Ольга

Прелестно, что то когда она правила страной, мы не увидели ни прозрачности, ни правдивой отчетности, хотя кто умеет прятать, тому легче найти.

Ты должен войти чтобы голосовать0Ты должен войти чтобы голосовать  Ответить/ Atsakyti
2020-04-03 14:58
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