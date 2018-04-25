Д. Грибаускайте возглавит Комиссию ООН по вопросам прозрачности, финансовой отчетности

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте будет руководить Комиссией ООН, которая займется разработкой рекомендаций по вопросам международной финансовой отчетности, прозрачности и добросовестности, сообщил офис президента.

В марте Комиссию (англ. Financial Accountability, Transparency and Integrity – FACTI) учредили президент Генеральной ассамблеи ООН и президент Совета по экономическим и социальным вопросам ООН. Ее главная цель – преградить путь таким глобальным финансовым преступлениям, как уклонение от налогов, отмывание денег и коррупция.

Вместе с президентом Д. Грибаускайте комиссию FACTI будет возглавлять бывший премьер-министр Нигерии Ибрагим Маяки.

Члены комиссии – политики, представители академического сообщества, гражданского общества и независимого сектора из разных стран. Они будут разрабатывать рекомендации по преодолению уязвимости международных институциональных и правовых систем, связанных с финансовой отчетностью и прозрачностью.