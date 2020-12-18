Д. Крейвис: Балтийским странам продолжает грозить энергетический шантаж

Фото pixabay.com

Балтийским странам продолжает грозить энергетический шантаж со стороны России и других третьих стран, а также гибридные атаки, утверждает министр энергетики Дайнюс Крейвис. Он обещает ускорить синхронизацию линий электропередачи с континентальной Европой и защитить Литву от угроз Белорусской АЭС, сообщает BNS.

«Балтийским странам необходимо объединиться перед вызовами, связанными с кольцом БРЭЛЛ и торговлей электроэнергией с третьими странами. У нас по-прежнему есть вопросы, требующие соглашения. Балтийские страны остаются уязвимыми перед лицом гибридных атак, системных отключений и шантажа, связанного с ходом десинхронизации и импортом электроэнергии», – сказал Д. Крейвис на энергетическом форуме Балтийских стран, организованном деловым изданием Verslo zinios.

Он также сказал, что несинхронная работа Балтийских стран с Европейскими сетями является последним препятствием, оставшимся на пути полной энергетической независимости региона, поэтому проект будет ускорен. По словам назначенного министра, все же риск синхронизации создает начавшая работу Белорусская АЭС в Островце.

«Мы боремся еще на одном фронте: против геополитического проекта России – атомной станции, которая недавно начала действовать в Беларуси. Это угроза не только нашей энергетической безопасности, но и жителям, окружающей среде. Наше правительство предпримет все необходимые меры для защиты людей и природы, а также чтобы литовские потребители не платили за дальнейшее развитие АЭС в Островце», – сказал Д. Крейвис.

В проекте программы нового правительства в качестве одной из целей названа абсолютная блокада БелАЭС и стремление к ней в масштабе ЕС, правительство будет придерживаться положения о том, что станция не может работать, поскольку является небезопасной, а Литва не будет закупать электроэнергию у Беларуси.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония входят в энергокольцо БРЭЛЛ вместе с Беларусью и Россией. Страны Балтии решили отсоединиться и синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу – через уже построенную смычку LitPol Link и морской кабель Harmony Link. Планируется, что это произойдет к 2025 году.

В Литве желание выйти из БРЭЛЛ объясняют стремлением добиться «энергетической независимости от России». Однако, по оценке экспертов, процесс отсоединения от БРЭЛЛ будет для стран Балтии крайне затратным в сфере ресурсов и денег, а также в будущем ударит по карману потребителей, тарифы для которых неизбежно вырастут.

Информация «ЛК», BNS