Д. Крейвис надеется, что проблема бойкота БелАЭС разрешена

Министр говорит, что после того, как Литва в среду снизила максимальную пропускную способность передачи электроэнергии через литовско-белорусские соединения, Литва реализовала так называемый План Б в результате одностороннего введения новых правил. Однако, по его словам, дискуссии с латышами и эстонцами по трехстороннему соглашению будет продолжена.

«Да, эта методика — а именно наша собственная методология — была планом Б (…) Вероятно, трёхсторонняя методика всегда лучше отдельных методик, и мы, конечно, продолжим эти переговоры для достижения трёхстороннего соглашения. Теперь у нас такой статус-кво, какой есть», — сказал министр энергетики.

По словам Д. Крейвиса, в настоящее время операторы кольца БРЭЛЛ соблюдают параметры, установленные Литвой.

«Мы видим, что операторы сетей следуют заданным нами параметрам, потому что мы действуем в рамках соглашения БРЭЛЛ, и эта торговля с Россией происходит в рамках наших параметров. Это означает, что электричество из Островца теоретически не может попасть, и в настоящее время оно недоступно из-за того, что Белорусская АЭС не работает», — пояснил министр.

По его словам, Белорусская АЭС не работает два месяца и может не работать еще несколько.

«Это лишь еще раз демонстрирует качество этой электростанции. До этого она ломалась, наверное, четыре или пять раз», — отметил Д. Крейвис.

В ответ на вопрос о том, может ли сокращение мощности Литвой повлиять на цены на электроэнергию, которые в настоящее время особенно высоки на бирже, министр сказал, что цена в Литве формируется шведской ценовой зоной SE4: «Не российская, ни белорусская электроэнергия не формирует цены».

Литовские власти убеждены, что электроэнергия с Белорусской АЭС до сих пор поступала в Литву через Латвию что нарушало так называемый «антиостровецкий» закон. Латвия заявляла, что торгует только российской электроэнергией.