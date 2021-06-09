Д. Крейвис: по методике торговли электроэнергией ведутся интенсивные переговоры

Он признает, что пока прогресс в дискуссиях с Ригой и Таллином Литву не устраивает. Министр ранее заявлял о цели, что договориться по новой трехсторонней методике торговли электроэнергией с Россией удастся до конца июня.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы найти совместное трехстороннее решение, представили проект трехсторонней методологии, однако, к сожалению, пока прогресс на переговорах нас не устраивает. В любом случае мы будем выполнять законы Литвы и обеспечим, что вырабатываемая на БелАЭС электроэнергия не будет попадать на литовский рынок электроэнергии», — прокомментировал Д. Крейвис.

Президент Гитанас Науседа в своем годовом докладе призвал правительство «не опускать руки» в вопросе блокирования электроэнергии, произведенной на небезопасной БелАЭС, а также обратил внимание на предложение ускорить синхронизацию электросетей с сетями континентальной Европы и на необходимость уже в 2023 году провести испытания работы электроэнергетической системы стран Балтии в изолированном режиме.

Д. Крейвис говорил, что применяемая сейчас Таллином и Ригой в одностороннем порядке трехсторонняя методика торговли электроэнергией с Россией позволяет попадать на рынок стран Балтии электроэнергии с БелАЭС, кроме того, она повышает цены на электроэнергию в Литве. Глава литовского оператора электропередающей системы Litgrid Рокас Масюлис на прошлой неделе сказал в интервью BNS, что Литва уже заплатила за выработанную в Беларуси электроэнергию 16 млн евро.

Министерство энергетики сообщало, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией может обходиться литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год. При посредничестве Еврокомиссии Литва добивается принятия новой методики.