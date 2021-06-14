Д. Крейвис призывает ЕС требовать отсрочки начала коммерческой деятельности БелАЭС

Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис призвал Европейский союз (ЕС) солидарно требовать отсрочки начала коммерческой деятельности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, пока не будут решены все вопросы безопасности.
На заседании Европейского совета министров энергетики в Люксембурге Д. Крейвис сказал, что станции выданы разрешения на осуществление коммерческой выработки электроэнергии, хотя требования стресс-тестов все еще не проведены в жизнь, сообщает Министерство энергетики.
«Это представляет угрозу для жителей Литвы и всех других стран ЕС, особенно с учетом того, что Беларусь старается скрыть проблемы, не объясняет причины уже имевших место остановок и неполадок энергоблока АЭС», — сказал на заседании совета Д. Крейвис.
Как сообщает министерство, высказывание Литвы поддержали еще восемь стран-членов.
В сообщении говорится, что если на рынке ЕС будет прямо или косвенно вестись торговля выработанной небезопасно электроэнергией, это, в частности, будет мешать в достижении целей ослабления климатических изменений — развивать мощности «чистой» энергетики, обеспечивать, чтобы рынок электроэнергии действовал стабильно и эффективно.
BNS