TOP,Новости,Энергетика

Д. Крейвис призывает ЕС требовать отсрочки начала коммерческой деятельности БелАЭС

Nuotrauka enmin.lrv.lt

Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис призвал Европейский союз (ЕС) солидарно требовать отсрочки начала коммерческой деятельности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, пока не будут решены все вопросы безопасности. 

На заседании Европейского совета министров энергетики в Люксембурге Д. Крейвис сказал, что  станции выданы разрешения на осуществление коммерческой выработки электроэнергии, хотя требования стресс-тестов все еще не проведены в жизнь, сообщает Министерство энергетики. 

реклама

«Это представляет угрозу для жителей Литвы и всех других стран ЕС, особенно с учетом того, что Беларусь старается скрыть проблемы, не объясняет причины уже имевших место остановок и неполадок энергоблока АЭС», — сказал на заседании совета Д. Крейвис. 

Как сообщает министерство, высказывание Литвы поддержали еще восемь стран-членов. 

В сообщении говорится, что если на рынке ЕС будет прямо или косвенно вестись торговля выработанной небезопасно электроэнергией, это, в частности, будет мешать в достижении целей ослабления климатических изменений — развивать мощности «чистой» энергетики, обеспечивать, чтобы рынок электроэнергии действовал стабильно и эффективно. 

BNS

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.