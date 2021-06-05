Д. Майкштенас: самый большой потенциал для инвестиций – в Польше и странах Балтии

По его словам, на польском рынке есть специфическая ниша — проекты средней величины, мощностью примерно 50 и 100 мегаватт, где у Ignitis grupe было бы заметное превосходство.

«У нас низкие затраты капитала как у группы, с другой стороны, мы действуем как быстрый, подвижный частный игрок, которому интересны проекты такой величины, между тем крупным государственным предприятиям Польши или международным, особенно офшорным, им больше интересны проекты куда большей величины, поэтому в этой зоне у нас есть довольно привлекательная ниша», – сказал Д. Майкштенас.

Между тем в странах Балтии, по его словам, у Ignitis grupe самые большие балансировочные мощности — Круонисская гидроаккумулирующая электростанция, а также портфель электроснабжения до 5-6 тераватт-часов в год, который группа покупает на бирже.

Ignitis grupe ставит целью увеличить до 2024 года инсталлированную мощность «зеленого» производства до 1,8-2 гигаватт. Сейчас она составляет 1,1 гигаватт. Планируется, что прибыль до вычета налогов, годовых и отчислений на амортизацию и износ (EBITDA) в 2024 году составит 350-390 млн евро, среднегодовой рост EBITDA в этот период должен составлять 4,7-7,5%, что должно быть в значительной мере обусловлено развитие «зеленой» выработки.

Акции Ignitis grupe котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.