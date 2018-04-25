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Д.Масколюнас назначен тренером мужской баскетбольной команды Литвы

Шарунас Ясикявичюс и Дарюс Масколюнас/ Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Федерация баскетбола Литвы назначила тренера Каунасского «Жальгириса» Дарюса Масколюнаса тренером мужской баскетбольной сборной страны.

За него проголосовали 13 членов исполкома Федерации, один был отдан за тренера команды «Шяуляй» Антанаса Сирейку.

Последние пять лет Д.Масколюнас был помощником главного тренера Каунасского «Жальгириса» Шарунаса Ясикявичюса.

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Д.Масколюнас имеет опыт тренерской работы с тренерском штабе сборной Литвы. Он помогал Йонасу Казлаускасу, тренируя команду в 2013-2016 годах.

Первое испытание Д.Масколюнаса ожидается в феврале, когда сборная Литвы начнёт выступать в отборочных играх чемпионата Европы 2021 года.

Но самая серьёзная проблема ожидается в отборочных играх Олимпиады. Литовцы будут стараться стать победителями группы и пройти отбор на Олимпийские игры в Токио.

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