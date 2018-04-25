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TOP,Новости,Политика

Д.Моцкус связывает дело MG Baltic с просьбами к СМИ не критиковать Д. Грибаускайте

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Владелец литовского концерна MG Baltic Дарюс Моцкас заявил, что через посредников получал пожелания бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте не критиковать ее, с этим он связывает и дело о политической коррупции.

Он сказал, что нынешнее дело «политической расправы» является продолжением этих упомянутых обстоятельств.

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«Передавали пожелания. На что надеются политические деятели? Чтобы были хорошими, чтобы в их адрес было мало критики», – сказал в среду журналистам в суде Д. Моцкус.

«Не кажется ли вам, что то, что сейчас происходит, является составной частью процесса?  Просто все то, что здесь происходит можно назвать делом политической коррупции или политической расправы, очевидно, это  является продолжением определенной позиции, поскольку находящиеся в управлении концерна СМИ никогда не находились под влиянием акционеров. Я полагаю, что это одно из последствий», – сказал он, отвечая на вопрос о том, учел ли он полученные пожелания.

В среду журналисты также интересовались о том, помнит ли он беседу с бывшим лидером Либерального движения Элигиюсом Масюлисом и бывшим представителем этой партии Гинтарасом Степонавичюсом, состоявшуюся 16 декабря 2015 года в столичном ресторане Meat Steak House, шла ли речь о поддержке политиков, а также о его роли, связях бывшего вице-президента Раймондаса Курлянскаса с Э. Масюлисом. 

Д. Моцкус не ответил на эти вопросы и пообещал сделать это после дачи свидетельств в суде. В среду суд не успел его опросить и отложил его опрос до начала декабря, поскольку более трех часов длилось повторное прослушивание записи трехчасовой беседы в ресторане. 

На заседании суда в среду после обеда заслушивалась тайно сделанная должностными лицами трехчасовая аудиозапись встречи представителей концерна и бывшего лидера Либерального движения Элигиюса Масюлиса, которая состоялась 16 декабря 2015 года в столичном ресторане Meat Steak House. Э. Масюлиса обвиняют во взяточничестве, а Г. Степонавичюса – в злоупотреблениях.

Д. Моцкусу в ходе досудебного расследования  был предоставлен статус специального свидетеля. 

Бывший вице-президент концерна Раймундас Курлянскис в деле о политической коррупции подозревается в том, что давал взятки политикам за принятие выгодных для концерна решений.

В деле также обвиняются бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис и экс-парламентарий, бывший «трудовик» Витаутас Гапшис. Член сейма Гинтарас Стяпонавичюс обвиняется в злоупотреблениях, без признаков взяточничества. 

В рамках дела официальные обвинения также предъявлены концерну MG Baltic, Партии труда и Либеральному движению.

Ни один из обвиняемых свою вину не признает, они говорят, что правоохрана проводила расследование тенденциозно.

Рассмотрение дела продолжится в конце ноября. 

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