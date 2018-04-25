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TOP,Бизнес,Новости,Политика

Д. Моцкус:MG Baltic не поддерживал отношений с партиями

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

 Владелец концерна MG Baltic Дарюс Моцкус в понедельник заявил в суде, что не поддерживал отношений группы компаний с политическими партиями.

«Как таковых отношений мы с партиями не поддерживали», – сказал в Вильнюсском окружном суде Д. Моцкус, выступивший в качестве свидетеля в деле о политической коррупции.  

«Крупнейшие связи получились автоматически через группу СМИ, поскольку рынок СМИ наиболее связан с избираемыми лицами, то есть с политиками», – добавил он.

В этом деле о политической коррупции вице-президент концерна Раймундас Курлянскис обвиняется в даче взятки политиками за принятие решений, выгодных для концерна. 

В этом же деле обвинения предъявлены бывшему лидеру либералов Элигиюсу Масюлису, бывшему члену сейма, либералу Шарунасу Густайнису и экспарламентарию, бывшему «трудовику» Витаутасу Гапшису. Члена сейма Г. Степонавичюса обвиняют в злоупотреблениях без признаков взяточничества.  

Обвинения в деле официально предъявлены и самому концерну MGBaltic, Партии труда, Либеральному движению.

Ни один из обвиняемых не признает своей вины, они говорят, что расследование велось предвзято. 

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