Д. Моцкус:MG Baltic не поддерживал отношений с партиями

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Владелец концерна MG Baltic Дарюс Моцкус в понедельник заявил в суде, что не поддерживал отношений группы компаний с политическими партиями.

«Как таковых отношений мы с партиями не поддерживали», – сказал в Вильнюсском окружном суде Д. Моцкус, выступивший в качестве свидетеля в деле о политической коррупции.

«Крупнейшие связи получились автоматически через группу СМИ, поскольку рынок СМИ наиболее связан с избираемыми лицами, то есть с политиками», – добавил он.

В этом деле о политической коррупции вице-президент концерна Раймундас Курлянскис обвиняется в даче взятки политиками за принятие решений, выгодных для концерна.

В этом же деле обвинения предъявлены бывшему лидеру либералов Элигиюсу Масюлису, бывшему члену сейма, либералу Шарунасу Густайнису и экспарламентарию, бывшему «трудовику» Витаутасу Гапшису. Члена сейма Г. Степонавичюса обвиняют в злоупотреблениях без признаков взяточничества.

Обвинения в деле официально предъявлены и самому концерну MGBaltic, Партии труда, Либеральному движению.

Ни один из обвиняемых не признает своей вины, они говорят, что расследование велось предвзято.