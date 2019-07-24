Д. Науседене: благополучие возможно только благодаря воспитанию сострадания в обществе

Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

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Жена президента Диана Науседене, посетившая во вторник Каунасскую клинику, говорит, что благополучие возможно только благодаря воспитанию сострадания в обществе.

«Идея социального обеспечения, возникшая в ходе президентской кампании, не может быть реализована одними знаниями. Чтобы создать сообщество и процветание в нем, нам нужно объединить наши сердца», — сказал Д. Науседене во время мероприятия .

«Каждый из нас должен использовать не только знания, но и сердце. Если в сообществе есть поддержка, согласие, сочувствие, мы будем двигаться вперед. Такое сообщество будет непобедимым, такая Литва будет великой », — сказала она.

Д. Науседене приняла участие в открытии выставки рисунков детей-инвалидов в Каунасской детской клинике.

Специальный детский педагог и фотограф клиники Валдас Канчаускас, поблагодарил аудиторию за внимание, уделяемое его подопечным.

«Они дети-ангелы, они умеют летать, что мы уже утратили. Мы научимся летать от них », — сказал он.

По случаю открытия, дети, проходящие лечение в Каунасской клинике, вместе с Д. Науседене рисовали 25 открыток Счастья. Позже они были запущены в небо возле клиники вместе с большим воздушным змеем Счастья.

Это первое мероприятие, в котором Д. Науседене официально участвует в качестве первой леди.

Позже, общаясь с журналистами, она сказала, что еще не решила, на каких темах сосредоточится.

«Эта проблема немного преждевременна, и есть множество других текущих дел, а день слишком короток — скажу откровенно, много обязанностей. Мы работаем, планируем, но пока мы не можем назвать и перечислить, что будет сделано дальше », — сказала супруга президента журналистам после мероприятия.

«То, что это будет социальная деятельность — без сомнения, я буду рядом с людьми, нуждающимися в поддержке и помощи, — да, и что это будут за проекты, кого поддержат и как это будет сделано — это вопрос будущего», — сказала она.

Д. Науседене еще не детализировала какие социальные проекты ушедшего президента Даля Грибаускайте продолжит.

«Давайте немного привыкнем к обязанностям, ситуации и задачам. Время еще есть », — сказала первая леди.