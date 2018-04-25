Д. Размувене: вирус распространяется везде и очень быстро, заболеваемость будет расти

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Коронавирус распространяется везде и очень быстро, а число новых случаев заболевания будет только расти, говорит главный специалист Отдела управления заразными заболеваниями Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене.

В четверг в стране был установлен новый рекорд случаев коронавируса – выявлены 950 случаев заражения, от COVID-19 скончались еще шесть человек,

«Может, давайте больше не использовать это слово «рекорд», потому что эти цифры будут расти (…). Из-за поведения людей вирус распространяется очень быстро. (…) Мы прекрасно видим, что происходит на спортивных соревнованиях, в клубах, кафе», — сказала Д. Размувене журналистам в четверг.

По данным НЦОЗ, среди заболевших преобладают люди до 65 лет, а, по словам Д. Размувене, это социально активная часть населения.

Она считает, что отношение к действовавшим ранее рекомендациям в обществе было безответственным.

Д. Размувене подчеркнула, что сейчас уже больше невозможно выделить сферы, в которых вирус распространяется быстрее, чем в других.

По ее словам, сейчас COVID-19 больны около 700 медиков.

«Если это звено выпадет, (…) то здесь мы видим самую большую угрозу», — сказала Д. Размувене.

Представитель НЦОЗ также положительно относится к созданию президентом экспертного совета по коронавирусу.

В четверг стало известно, что при администрации президента Литвы учреждается Совет экспертов по здоровью по контролю над кризисом с коронавирусом (COVID-19).

В него войдет 20–30 человек, которые будут давать рекомендации нынешней власти, однако также помогут «обеспечить как можно более слаженную передачу управления ситуацией с коронакризисом из одних рук в другие» в связи со сменой правительства после парламентских выборов.

Планируется, что экспертный совет приступит к работе на следующей неделе.