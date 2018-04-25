  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В ноябре в Висагинас поступит вторая партия бесплатной вакцины от гриппа

Подробнее...
default image
В Нидерландах придумали способ очистки рек от пластика

Подробнее...
default image
Кремль ответил на идею о репарациях за Донбасс

Подробнее...
default image
Президент: деятельность Красного Креста служит консолидации общества

Подробнее...
default image
Экс-министр Р. Масюлис стал членом правления Вильнюсских тепловых сетей

Подробнее...
default image
В Эстонии собрано рекордное число подписей под петицией о запрете звероферм

Подробнее...
default image
Д.Скусявичюс назначен послом Литвы в Канаде со 2 декабря

Подробнее...
default image
В Латвии могут отменить фоторадары

Подробнее...
default image
Сеть умилила самая маленькая кошка в мире

Подробнее...
default image
Maxima расширяется в Болгарии, арендует 11 магазинов

Подробнее...
default image
С сегодняшнего дня трансжиров в продуктах должно быть меньше

Подробнее...
default image
Европол арестовал 60 интернет-мошенников

Подробнее...
default image
В белорусских школах появится новая должность

Подробнее...
default image
С 1 ноября в больницах Литвы вводят новую систему питания

Подробнее...
default image
Последствия пожара в Алитусе: из продажи изъяли сотни тонн молочных продуктов

Подробнее...
default image
В МИД Украины рассказали о двойном гражданстве

Подробнее...
default image
Место жительства в Великобритании зарегистрировали почти 60 тыс. латышей

Подробнее...
default image
Безработица в Литве выше среднего уровня в ЕС

Подробнее...
default image
Литовская компания MTTC открыла в Варшаве предприятие по ремонту телефонов

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии рассказали об ожиданиях насчет Северного потока-2

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Д.Скусявичюс назначен послом Литвы в Канаде со 2 декабря

Фото urm.lt

Правительство Литвы в среду утвердило кандидатуру вице-министра иностранных дел Дарюса Скусявичюса на должность посла Литвы в Канаде.

Он назначается на эту должность со 2 декабря.

36-летний Д. Скусявичюс работает вице-министром с января 2017 года.

Глава МИД Линас Линкявичюс и Д. Скусявичюс раньше состояли в Литовской социал-демократической партии (ЛСДП), но оба покинули ее, когда совет партии постановил выйти из правящей коалиции.

Сейчас Д. Скусявичюс не состоит ни в какой партии.

Кабмин также утвердил отзыв послов при НАТО, ЮНЕСКО и в России Витаутаса Лешкявичюса, Ирена Вайшвилайте и Ремигиюса Мотузаса в связи с истечением их сроков полномочий.

Послов по представлению правительства назначает президент с одобрения Комитета по иностранным делам сейма.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!