Д.Скусявичюс назначен послом Литвы в Канаде со 2 декабря

Правительство Литвы в среду утвердило кандидатуру вице-министра иностранных дел Дарюса Скусявичюса на должность посла Литвы в Канаде.
Он назначается на эту должность со 2 декабря.
36-летний Д. Скусявичюс работает вице-министром с января 2017 года.
Глава МИД Линас Линкявичюс и Д. Скусявичюс раньше состояли в Литовской социал-демократической партии (ЛСДП), но оба покинули ее, когда совет партии постановил выйти из правящей коалиции.
Сейчас Д. Скусявичюс не состоит ни в какой партии.
Кабмин также утвердил отзыв послов при НАТО, ЮНЕСКО и в России Витаутаса Лешкявичюса, Ирена Вайшвилайте и Ремигиюса Мотузаса в связи с истечением их сроков полномочий.
Послов по представлению правительства назначает президент с одобрения Комитета по иностранным делам сейма.
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