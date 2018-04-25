Д.Туск: ЕС поддерживает независимость Шотландии

Экс-президент Евросовета Дональд Туск заявил, что Брюссель испытывает сочувствие к идее Шотландии о независимости ради вступления Европейский Союз. Об этом сообщает BBC News 2 февраля.
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что независимая Шотландия будет стремиться к полноправному членству в ЕС.
Отвечая на вопрос, будет ли это воспринято положительно, Туск ответил, что это вызовет энтузиазм, но предупредил, что автоматически Шотландию не примут.
«Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге как в Брюсселе, так и в Европе в целом. Если вы спросите меня о наших эмоциях, то вы станете свидетелем проявления сочувствия», — сказал польский политик на шоу Эндрю Марра
Слова Туска в Лондоне восприняли негативно. Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что подобные комментарии могут способствовать «сепаратистским тенденциям» в ЕС. Политика он обвинил в безответственности и «неевропейскости».
В полночь с 31 января на 1 февраля по центральноевропейскому времени Британия после трех с половиной лет метаний формально вышла из Евросоюза. Корреспондент.net сделал срез европейской прессы, чтобы понять настроения в связи с Brexit.korrespondent.net
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