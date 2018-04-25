Д. Вирбицкас: Литва осложнила коммерческую успешность БелАЭС

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В связи с тем, что Беларусь в ближайшее время планирует включить Белорусскую атомную станцию (БелАЭС) в Островце, глава литовского оператора системы линий электропередачи (ЛЭП) Litgrid отмечает, что принятый Литвой закон осложнил финансовые перспективы станции.

Дайвис Вирбицкас заверил, что делается все, что так называемый «анти-островецкий» закон был реализован и чтобы на рынок страны не попадал ни один мегаватт-час из Беларуси, как только будет включен реактор АЭС.

«Здесь был прямой, широкий и коммерчески очень привлекательный канал – это канал торговли электроэнергией напрямую через литовско-белорусский срез. С учетом того, что стоимость электростанции может достигать и 5 млдр евро, – я не знаю, во сколько точно обошлась БелАЭС, но обычно АЭС так стоят, – то мы можем понять, какие больше средства инвестированы, и как активно эти силы, которые инвестировали деньги, будут добиваться коммерческой выгоды всеми средствами», – сказал Д. Вирбицкас.

«Если смотреть с перспективы коммерческих потоков, то нынешний закон и ограничения торговли с Беларусью до нуля очень осложняют продажи электроэнергии развивающими проект БелАЭС на европейском рынке» – сказал глава Litgrid.

Он заверил, что и далее будет делаться все, чтобы литовские потребители финансово не участвовали в проекте БелАЭС.

«Я как глава Litgrid могу отвечать за всю команду, что в Litgrid нет ни одного работника, который был бы не посвящен в то (…), что этот объект рядом с Вильнюсом нельзя делать за счет наших денег, денег литовских потребителей», – сказал Д. Вирбицкас.

Реагируя на появившиеся опасения в связи с тем, что Литве якобы не удастся избежать попадания электроэнергии с БелАЭС на свой рынок, Д. Вирбицкас прежде всего обращает внимание на различение понятий технического и коммерческого потоков. По его словам, принятый в Литве «анти-островецкий» закон предназначен для ограничения именно последнего, в свою очередь конфигурация физических перемычек будет меняться после синхронизации ЛЭП с Европой.

«Коммерческие потоки предназначаются для торговли электроэнергией, за которые платятся деньги. И как предусмотрено в законе, торговля электроэнергией с Беларусью должна быть остановлен сразу после того, как будет запущена БелАЭС (…) Коммерческая электроэнергия – через литовско-белорусский срез не будет направляться, ни один мегаватт-час», – сказал он.

В последнее время в публичном пространстве обсуждается, чего должна добиваться Литва на переговорах с Эстонией и Латвией: солидарного бойкота электроэнергии с БелАЭС или согласиться с тем, что эти два государства лишь поддержат позицию Литвы, например, связанную с системой гарантий происхождения поставок.

Д. Вирбицкас утверждает, что время для переговоров с латышами и эстонцами еще есть, однако тратить его не стоит.

По его словам, независимо от того, когда будет запущен реактор БелАЭС, как только будет фиксироваться производство электроэнергия на станции, торговля с Беларусью остановится.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас на этой неделе заявил, что Кабмин не примет никаких решений, которые не позволят реализовать «анти-островецкий закон». Это соглашение важно для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не была допущена в Литву.

Между тем, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS на минувшей неделе критиковал проект соглашения Балтийских стран, подготовленный Минэнерго, утверждая, что он не отвечает интересам Литвы. Минэнерго и администрация президента Литвы защищают проект.

На минувшей неделе правительство Литвы обсуждало совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, но не приняло решений по нему.