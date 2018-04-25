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TOP,Новости,Политика

Д. Жалимас: обращение правящих – недопустимое вмешательство в деятельность КС

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Председатель Конституционного суда (КС) Литвы Дайнюс Жалимас говорит, что обращение правящих к президенту по поводу его полномочий — это недопустимое вмешательство в деятельность этого суда, и он связывает его с принятым в минувшую пятницу неблагоприятным для правящих решением. 

«Я расцениваю это как незаконное вмешательство в деятельность КС за принимаемые им решения, конкретно, за принятое в пятницу решение», — сказал BNS Д. Жалимас.

«Я призываю прекратить попытки вмешательства в деятельность независимой судебной институции, поскольку, обращаю внимание, что мои полномочия ни как судьи, ни как председателя не прекращались», — сказал он. 

Правящие во вторник сообщили, что обратились к президенту Литвы Гитанасу Науседе, утверждая, что полномочия Д. Жалимаса на должности председателя КС не могли быть продлены после истечения срока полномочий. 

По словам главы правящих «аграриев» Рамунаса Карбаускиса, закон не предусматривает возможности продления полномочий председателя КС на тот период, пока не будет назначен на весь срок полномочий новый председатель КС, поэтому после прекращения своих полномочий Д. Жалимас должен был назначить временного руководителя суда. 

Сам Д. Жалимас утверждает, что, в соответствии с тем же Законом о Конституционном суде, на который опираются правящие, полномочия его ни как председателя КС, ни как судьи не прекращались. 

«Полномочия автоматически продлеваются, пока не будут назначены новые судьи», — объяснил он.

По словам Д. Жалимаса, назначать временного главу КС он не был обязан: «Я смогу сделать это только тогда, когда буду знать, что завершатся мои полномочия». 

Д. Жалимас также обратил внимание на то, что вопросы о его полномочиях не поднимались раньше, до принятия КС неблагоприятного для правящих решения. 

Правящие обратились к президенту после решения КС, которым незаконной была признана действовавшая в сейме комиссия. Ее возглавляла представитель «аграриев», председатель Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене. 

КС в пятницу объявил, что временная парламентская комиссия по расследованию во главе с А. Ширинскене, которая расследовала возможное воздействие на политические процессы и принимающих решения, была сформирована в нарушение Конституции, и ее выводы незаконны. 

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