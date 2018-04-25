default image
США начали вывод войск из Афганистана

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис намерен вывести "из тени" 600-700 млн евро

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы принял решение выделить помощь Греции

Подробнее...
default image
Турция созывает многосторонний саммит по беженцам

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса МИД рекомендует отказаться от поездок в Испанию, Францию и Германию

Подробнее...
default image
Швеция намеревается защитить свою экономику от короновируса

Подробнее...
default image
Польша ввела запрет на экспорт медикаментов

Подробнее...
default image
Президент Г. Науседа: 11 марта в Литве связано с единством

Подробнее...
default image
Литва отмечает 30-летие восстановления независимости

Подробнее...
default image
Да новых случая коронавируса в Литве привозные

Подробнее...
default image
Спикер сейма: мы не можем не гордиться прогрессом, достигнутым за 30 лет

Подробнее...
default image
Трамп не приедет в Москву на торжества по случаю 9 мая

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис и Г.Ландсбергис – за второй срок Д.Яунишкиса на посту главы ДГБ

Подробнее...
default image
Чехия отменяет занятия во всех школах и вузах. Запрещены массовые мероприятия

Подробнее...
default image
Канада выделит $1,5 млн на поддержку украинской полиции

Подробнее...
default image
Г.Науседа скептически оценивает возможность расследования ситуации с ДГБ в сейме

Подробнее...
default image
Папа Римский призвал священников не бояться коронавируса и идти к больным

Подробнее...
default image
Украинские авиалинии отменяют часть рейсов в Литву

Подробнее...
default image
Greenpeace заявила об огромном уровне радиации в Фукусиме

Подробнее...
default image
Турция заявила о первом случае заражения

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Да новых случая коронавируса в Литве привозные

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Выявленные во вторник поздно вечером два новых случая коронавируса в Литве являются привозными, заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига. 

«Это семья, жители Каунаса, муж и жена, 1980 и 1985 года рождения. Он находились в Северной Италии, катались на лыжах с 29 февраля по 6 марта»,  – сказал министр в среду журналистам в правительстве. 

По данным министра, каунасцы вернулись в Литву 7 марта автомобилем. После возвращения они заполнили форму Национального центра общественного здоровья.

Когда у них поднялась температура, они вызвали скорую помощь. По утверждению А. Вериги, сейчас они чувствуют себя неплохо, находятся на лечении в Каунасской клинической больнице. 

реклама

Глава этой больницы Альбинас Науджюнас в среду в правительстве заявил, что 9 марта у этих жителей Каунаса заболело горло, а 10 марта поднялась температура. 

«Их привезли в Каунасскую клиническую больницу, они изолированы в боксе (…) Температура – 37,5, их клиническое состояние хорошее, анализы крови нормальные. Все с ними неплохо», – информировал он. 

Директор также сказал, что каунасцы будут находиться в больнице до тех пор, пока два их анализа не покажут негативный ответ на коронавирус. 

Двое лиц, контактировавших с инфицированными изолированы у себя дома. А. Верига определил возможность их заражения как высокую, поскольку это близкие родственники. 

«У них есть вся необходимая информация, они знают, как себя вести», – отметил министр.

Он также сообщил, что часть лиц, с которыми контактировали жители Каунаса, сейчас еще выявляется. 

«Есть определенные данные о возможных нарушениях режима, но они проясняются», – сказал А. Верига.

В целом в Каунасской клинической больнице находятся на наблюдении восемь человек, двое из них – дети. Все они также катались на лыжах в Северной Италии. 

Два новых случая заражения COVID-19 были подтверждены во вторник вечером. Сейчас общее число подтвержденных случаев коронавируса в Литве выросло до трех. 

В целом в стране было проведено 290 тестов по подозрениям на коронавирус. 

В данный момент в Литве под наблюдением находятся более 5,5 тыс. человек, которые вернулись с зарубежных территорий, в наибольшей степени подверженных вирусу. 

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Литве был выявлен 28 февраля у вернувшейся с северной Италии 39-летней жительницы Шяуляй. 

В связи с очагами коронавируса МИД во вторник обновил рекомендации по поездкам – предлагается отказаться от поездок в Испанию, Францию, Германию и во всю Италию. До этого предлагалось не ездить в Китай, Северную Италию, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею и Сингапур. 

Министр сказал, что в четверг будет решаться вопрос по поводу рекомендаций в отношении публичных мероприятий, работы кафе. 

Он напомнил, что уже во вторник расширена категория людей, которых будут проверять на коронавирус. 

«Мы расширили, включив лиц, которые не выезжали, не были в очагах и в отношении которых нет данных о том, что у них был контакт с зараженными лицами, но у которых есть тяжелая пневмония неясного происхождения», – сказал А. Верига.

Он также призвал людей, входящих в группу риска, избегать скопления людей. 

«Еще один призыв к людям старшего возраста, которые находятся в группе риска, подумайте, действительно ли вам необходимо выходить куда-либо из дома, особенно туда, где собрания людей, будь это месса, спектакль или прочие мероприятия», – сказал министр здравоохранения.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600