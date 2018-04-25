Да новых случая коронавируса в Литве привозные

Глава этой больницы Альбинас Науджюнас в среду в правительстве заявил, что 9 марта у этих жителей Каунаса заболело горло, а 10 марта поднялась температура.

«Их привезли в Каунасскую клиническую больницу, они изолированы в боксе (…) Температура – 37,5, их клиническое состояние хорошее, анализы крови нормальные. Все с ними неплохо», – информировал он.

Директор также сказал, что каунасцы будут находиться в больнице до тех пор, пока два их анализа не покажут негативный ответ на коронавирус.

Двое лиц, контактировавших с инфицированными изолированы у себя дома. А. Верига определил возможность их заражения как высокую, поскольку это близкие родственники.

«У них есть вся необходимая информация, они знают, как себя вести», – отметил министр.

Он также сообщил, что часть лиц, с которыми контактировали жители Каунаса, сейчас еще выявляется.

«Есть определенные данные о возможных нарушениях режима, но они проясняются», – сказал А. Верига.

В целом в Каунасской клинической больнице находятся на наблюдении восемь человек, двое из них – дети. Все они также катались на лыжах в Северной Италии.

Два новых случая заражения COVID-19 были подтверждены во вторник вечером. Сейчас общее число подтвержденных случаев коронавируса в Литве выросло до трех.

В целом в стране было проведено 290 тестов по подозрениям на коронавирус.

В данный момент в Литве под наблюдением находятся более 5,5 тыс. человек, которые вернулись с зарубежных территорий, в наибольшей степени подверженных вирусу.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Литве был выявлен 28 февраля у вернувшейся с северной Италии 39-летней жительницы Шяуляй.

В связи с очагами коронавируса МИД во вторник обновил рекомендации по поездкам – предлагается отказаться от поездок в Испанию, Францию, Германию и во всю Италию. До этого предлагалось не ездить в Китай, Северную Италию, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею и Сингапур.

Министр сказал, что в четверг будет решаться вопрос по поводу рекомендаций в отношении публичных мероприятий, работы кафе.

Он напомнил, что уже во вторник расширена категория людей, которых будут проверять на коронавирус.

«Мы расширили, включив лиц, которые не выезжали, не были в очагах и в отношении которых нет данных о том, что у них был контакт с зараженными лицами, но у которых есть тяжелая пневмония неясного происхождения», – сказал А. Верига.

Он также призвал людей, входящих в группу риска, избегать скопления людей.

«Еще один призыв к людям старшего возраста, которые находятся в группе риска, подумайте, действительно ли вам необходимо выходить куда-либо из дома, особенно туда, где собрания людей, будь это месса, спектакль или прочие мероприятия», – сказал министр здравоохранения.