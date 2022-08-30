Дания и Германия построят в Балтийском море центр ветроэнергетики

«Впервые в истории в Европе две страны будут сотрудничать в таком проекте», — заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек.

По его словам, после запуска в проект смогут присоединиться балтийские страны и Польша. Каждого нового партнера будут согласовывать и Дания и Германия.

Энергоостров будет располагаться рядом с российскими трубами, по которым газ транспортируется в Европу.

«Но теперь это будет наша собственная энергия, а не газ России», — отметил Хабек.

Сообщается, что для энергетического острова понадобятся инвестиции в три миллиарда евро на инфраструктуру и еще шесть миллиардов — для строительства морского ветропарка.

Стройкой будут заниматься немецкий сетевой провайдер 50Hertz и его датский аналог Energinet.

По словам министра энергетики Дании Дэна Йоргенсена, страны позаботятся о том, чтобы проект стал выгодным и для налогоплательщиков.

Напомним, Германия почти вдвое сократила импорт газа у РФ. Если раньше доля поставок российского газа в Германию превышала 50%, то сейчас снизилась до 30%.

Также сообщалось, что по состоянию на 14 августа немецкие хранилища газа заполнены на 75%.