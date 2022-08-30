Дания и Германия построят в Балтийском море центр ветроэнергетики

Дания и Германия к 2030 году планируют открыть в Балтийском море центр ветроэнергетики, это будет служить альтернативой для российского газа. Стоимость центра — девять млрд евро. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что так называемый Энергетический остров Борнхольм свяжет несколько ветряных парков и распределит производимую ими энергию между Данией и ФРГ. Проект будет производить более трех гигаватт, чего достаточно для 4,1 млн домохозяйств.
«Впервые в истории в Европе две страны будут сотрудничать в таком проекте», — заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек.
По его словам, после запуска в проект смогут присоединиться балтийские страны и Польша. Каждого нового партнера будут согласовывать и Дания и Германия.
Энергоостров будет располагаться рядом с российскими трубами, по которым газ транспортируется в Европу.
«Но теперь это будет наша собственная энергия, а не газ России», — отметил Хабек.
Сообщается, что для энергетического острова понадобятся инвестиции в три миллиарда евро на инфраструктуру и еще шесть миллиардов — для строительства морского ветропарка.
Стройкой будут заниматься немецкий сетевой провайдер 50Hertz и его датский аналог Energinet.
По словам министра энергетики Дании Дэна Йоргенсена, страны позаботятся о том, чтобы проект стал выгодным и для налогоплательщиков.
Напомним, Германия почти вдвое сократила импорт газа у РФ. Если раньше доля поставок российского газа в Германию превышала 50%, то сейчас снизилась до 30%.
Также сообщалось, что по состоянию на 14 августа немецкие хранилища газа заполнены на 75%.korrespondent.net