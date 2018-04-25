Дания одобрила строительство «Северного потока — 2»

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Дания, последней их всех стран, спустя 2,5 года выдала в среду окончательное разрешение Nord Stream 2 AG на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2», наконец развеяв сомнения относительно будущего этого проекта.

Оператор газопровода сразу же заявил, что планирует начать подготовительные работы и трубоукладку в водах Дании в ближайшие недели. А с учетом того, что датские власти одобрили кратчайший из двух предложенных Nord Stream 2 маршрутов — к юго-востоку от острова Борнхольм, окончание стройки, как и планировалось, ожидается к концу года, сообщает ТАСС.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

В то же время оператор успевает выполнить задачу в срок, но без запаса по времени. Как пояснил ТАСС представитель Датского энергетического агентства Туре Фалбе-Хансен, положительное решение по юго-восточному маршруту не окончательно и может быть оспорено в течение следующих четырех недель. Это означает, что компания Nord Stream 2 не сможет начать укладку труб немедленно.

«Я думаю, что со сроками строительства «Северного потока — 2» особо проблем не будет. Мы уже были готовы к более худшему варианту. Построим мы его точно до 31 декабря или до 10 января, эти сроки уже не принципиальны. Одновременно с этим должна быть достроена первая линия Eugal на 31 млрд кубометров в год, вторая ветка — через год. То есть полная загрузка «Северного потока — 2″ вряд ли возможна в этом году. В конце года газопровод заработает, возможно, на половину, если не будет ограничений по Eugal по газовой директиве», — сказал ТАСС аналитик «Финам» Алексей Калачев.

Кроме того, решение Дании должно укрепить позиции России в переговорном процессе с Украиной относительно транзита газа в Европу, так как контракт на прокачку российского «голубого топлива» по территории Украины заканчивается в 2019 году.